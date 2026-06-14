Jerman memamerkan senjata serangnya di hadapan kejutan Piala Dunia 2026

Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional Jerman, mengumumkan susunan pemain inti "Die Mannschaft" menjelang pertandingan melawan tim nasional Curaçao, Minggu malam ini, di Stadion NRG, dalam rangkaian pertandingan Grup 5 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Grup 5 juga mencakup timnas Ekuador dan Pantai Gading, dalam salah satu grup yang menunjukkan perbedaan yang jelas dalam hal pengalaman dan sejarah di antara tim-tim yang berpartisipasi, yang semakin menambah ketegangan persaingan untuk memperebutkan tiket lolos ke babak berikutnya.

Susunan tim nasional Jerman adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Manuel Neuer.

Barisan pertahanan: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun.

Lini tengah: Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala.

Lini serang: Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz.

Di sisi lain, pelatih veteran asal Belanda, Dick Advocaat, mengumumkan susunan pemain inti tim nasional Curaçao, yaitu sebagai berikut:

Penjaga gawang: Eloy Roem.

Barisan pertahanan: Sheryl Floranos, Armando Obispo, Richelly Bazouere, Deveron Vonvel.

Lini tengah: Tahit Chung, Levano Cominensia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna.

Lini serang: Jürgen Lokadia, Sontje Hansen.

Jerman akan berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 sebagai salah satu tim paling sukses dan berpengaruh dalam sejarah turnamen ini. Edisi ini menandai partisipasi ke-21 timnas Jerman di Piala Dunia, dan yang ke-19 secara berturut-turut, yang mencerminkan konsistensi mereka sebagai salah satu tim teratas dunia selama puluhan tahun.

Timnas Jerman memiliki catatan gemilang di turnamen ini, setelah empat kali menjuarai gelar pada tahun 1954, 1974, 1990, dan 2014. Mereka juga termasuk tim yang paling sering mencapai babak-babak akhir, dengan delapan kali lolos ke perempat final.

Selama partisipasinya di Piala Dunia, timnas Jerman telah memainkan 112 pertandingan, dengan 68 kemenangan, 21 hasil imbang, dan 23 kekalahan. Para pemainnya juga mencetak 232 gol, sementara gawang mereka kebobolan 130 gol, menegaskan posisinya sebagai salah satu tim terhebat dalam sejarah turnamen ini.

Di sisi lain, Curaçao mencatatkan penampilan perdananya di putaran final Piala Dunia, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola negara tersebut. Tim ini dikenal dengan julukan "Gelombang Biru", dan menjadi negara terkecil berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah yang berhasil lolos ke Piala Dunia.

Kualifikasi Curaçao ke Piala Dunia 2026 terjadi setelah perjalanan yang luar biasa di babak kualifikasi zona CONCACAF di bawah kepemimpinan Dick Advocaat, sehingga menjadi wilayah non-souverain pertama di Amerika yang berhasil mencapai putaran final Piala Dunia, sebuah pencapaian bersejarah yang menambah catatan prestasinya di bidang olahraga.