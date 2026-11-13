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Jerman mengalahkan Serbia dengan cukup mudah. Di Beograd, tim asuhan Jürgen Klopp menang 1-3 atas tuan rumah.

Kiper Ajax Marc ter Stegen menjadi starter di bawah mistar gawang Jerman. Florian Wirtz, Kai Havertz, dan Joshua Kimmich juga masuk dalam susunan pemain inti.

Di kubu Serbia, Dusan Tadic tampil sejak awal. Ia bahkan mengenakan ban kapten dan bermain sebagai penyerang dalam formasi 5-3-2.

Serbia sudah tertinggal pada awal pertandingan. Belum genap tiga menit, bola masuk ke gawang mereka. Srdan Babic menyundul bola dari sepak pojok ke gawangnya sendiri.

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Sepuluh menit kemudian, Florian Wirtz membawa Jerman unggul 0-2. Havertz menyia-nyiakan peluang besar, tetapi gelandang Liverpool itu berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola muntah.

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Sepanjang sisa babak pertama, Jerman mendominasi. Tim asuhan Klopp menguasai 86 persen bola dan nyaris mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-0 lewat Havertz dan Jonathan Tah, tetapi upaya mereka belum membuahkan hasil.

Tak lama setelah turun minum, gol ketiga akhirnya tercipta. Kimmich mengirim Brajan Garuda ke depan, lalu penyerang RB Leipzig itu menggiring bola dengan apik sebelum menuntaskan peluang dengan tenang.

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Babic kemudian segera mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. Pemain yang memasukkan bola ke gawangnya sendiri setelah tiga menit itu kini mencetak gol untuk Serbia.

Serbia lantas bermain lebih baik dan mendapat beberapa peluang bagus, tetapi Vanja Dragojevic menghambat upaya timnya. Ia menerima kartu merah akibat tekel keras terhadap Kimmich, setelah itu Jerman kembali mengambil alih kendali pertandingan.

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Menjelang akhir laga, Andrija Zivkovic juga diusir dari lapangan dengan kartu merah.

Namun, kemenangan telak Belanda atas Yunani (7-0) membuat Jerman nyaris tidak mungkin mencapai perempat-final Nations League. Satu-satunya jalan adalah jika Jerman menang 15-0 atas Belanda, atau jika Yunani tidak mengalahkan Serbia dan Jerman menang atas Belanda.