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Jerman asuhan Jurgen Klopp menghancurkan Belanda asuhan Xavi dengan skor telak 5-0. Hasil ini membawa Jerman lolos sebagai juara grup dan menjadi kekalahan terburuk Belanda sepanjang masa dalam laga resmi.

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Seperti yang sudah kami katakan, apa pun bisa terjadi dalam Jerman-Belanda, laga terakhir Grup 2 Liga A, termasuk perubahan posisi di klasemen, sementara Yunani turut berkepentingan dengan hasilnya. Namun, tak seorang pun menyangka hasilnya akan setelak dan sehancur ini. Skor 5-0 yang diraih Jerman asuhan Jurgen Klopp di Olympiastadion, Berlin, bahkan belum cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Jerman benar-benar meluluhlantakkan Belanda asuhan Xavi.

Sejak menit-menit awal, Jerman menguasai permainan dan melakukan apa pun yang mereka inginkan terhadap pertahanan Belanda. Gruda (pemain terbaik di lapangan) dan Scherhant tampil jauh di atas level permainan tim secara keseluruhan. Pemain sayap Freiburg itulah yang membuka skor menjelang akhir babak pertama, setelah Jerman menyia-nyiakan setidaknya empat peluang mencetak gol lainnya. Tembakan melengkung kaki kanannya dari tepi kotak penalti, yang keras dan bertenaga, tak mampu dihentikan Verbruggen.

Selepas jeda, penampilan terburuk Belanda di Nations League kali ini segera berubah menjadi kekalahan terburuk mereka sepanjang masa dalam laga resmi. Gol spektakuler Wirtz lainnya mengawali pesta gol Jerman. Schlotterbek (memanfaatkan assist pertama Gruda) mencetak gol lewat sundulan sambil menjatuhkan badan, disusul Wirtz (menerima assist kedua Gruda yang tak terbendung di sisi lapangan) dan Gruda sendiri (setelah Scherhant membentur tiang gawang untuk kedua kalinya malam itu). Ketiganya melengkapi kemenangan 5-0.

Hasil ini semakin berarti karena kemenangan telak tersebut bukan hanya membuat Jerman menyusul Belanda, yang sudah lebih dulu lolos, sebagai dua tim yang langsung melaju ke perempat-final Nations League. Jerman juga menyalip Belanda untuk merebut posisi pertama berkat selisih gol dan membuka peluang mendapat undian yang secara teori lebih menguntungkan.

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JERMAN-BELANDA: RINCIAN PERTANDINGAN



Jerman-Belanda 5-0



Pencetak gol: 41' Scherhant (Jerman), 60' Wirtz (Jerman), 65' Schlotterbeck (Jerman), 71' Wirtz (Jerman), 77' Gruda (Jerman)



JERMAN (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu (75' Jeltsch), Schlotterbeck, Tah, Brown (65' Mittelstadt), Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz (75' Bischof), Scherhant, Havertz (65' Ebnoutalib).



BELANDA (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber (71' Maatsen), Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber (63' Kluivert), Gakpo, Malen (71' Meerdink), Summerville



Wasit: Nyberg (Swedia)

Kartu kuning: Meerdink

Kartu merah: -





GOL DAN MOMEN PENTING



77' TIANG GAWANG, LALU GOL - Gruda kembali tampil luar biasa. Ia mencapai garis akhir lapangan dan mengirim umpan silang mendatar kepada Scherhant di tiang jauh. Scherhant menggeser bola ke kaki kanan lalu melepaskan tembakan keras ke tiang dekat. Verbruggen menyentuh bola dan terselamatkan oleh tiang gawang. Namun, bola jatuh ke Gruda di tengah kotak penalti, yang kemudian menembak untuk mengubah skor menjadi 5-0.



71' GOL - Situasi Belanda semakin buruk, sementara Gruda leluasa beraksi di sisi kanan. Pemain sayap Leipzig itu mencapai garis akhir lapangan dan mengirim umpan tarik kepada Wirtz, yang melepaskan tembakan keras dari dalam kotak enam yard.



65' GOL - Jerman semakin menjauh. Kali ini Schlotterbeck menjebol gawang sambil menjatuhkan badan untuk menyambut umpan silang Gruda yang tak terbendung.



60' GOL - Satu lagi tembakan indah dari jarak jauh, satu lagi bola bersarang di sudut jauh gawang. Kali ini sepakan kaki kiri Wirtz menaklukkan Verbruggen.



47' PELUANG - Scherhant kembali mengancam. Kali ini ia menerima bola di kotak penalti setelah pantulan yang menguntungkan, lalu melepaskan tembakan keras yang melambung tipis di atas mistar.



41' GOL - Gruda kembali mengawali serangan Jerman di tengah protes para pemain Belanda. Bola sampai kepada Kimmich, yang kemudian mengalirkannya ke kiri untuk Scherhant. Pemain sayap Freiburg itu mengontrol bola, menghadapi penjaganya, lalu melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kanan ke tiang jauh untuk menaklukkan Verbruggen. Gol indah itu juga merupakan gol pertamanya bersama tim nasional.



32' TIANG GAWANG - Jerman kembali menerobos dari sisi kanan lewat umpan silang Gruda yang menemukan Scherhant di tiang jauh. Ia mengontrol bola dengan sentuhan pertama, lalu langsung melepaskan tembakan menyilang yang mengenai bagian bawah tiang gawang saat Verbruggen sudah tak berdaya.



26' PELUANG - Untuk pertama kalinya, Belanda berhasil melancarkan serangan balik cepat. Gakpo menerobos dari kiri dan mencapai garis akhir lapangan di dalam kotak penalti. Ia mengirim umpan silang keras ke arah tiang jauh, tempat Malen mencoba menyambutnya dengan badan, tetapi gagal mengarahkan bola ke gawang.



23' PELUANG Tendangan bebas Kimmich dari sisi kanan mengejutkan seluruh pertahanan Belanda. Kai Havertz memilih waktu yang tepat untuk melompat dan menyundul bola, tetapi Verbruggen sudah bersiap untuk menggagalkannya.



1' Kimmich langsung berisiko mendapat kartu kuning. Malen berlari menerobos ke depan dan kapten Jerman itu melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan balik. Wasit sempat memberi isyarat akan langsung mengeluarkan kartu, tetapi tidak melakukannya





0' Sepak mula di Westfalenstadion, Berlin, pukul 20.45



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