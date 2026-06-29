Jerman gagal mengalahkan Paraguay dalam waktu 90 menit dan harus menjalani perpanjangan waktu

Jerman gagal mengalahkan Paraguay dalam waktu sembilan puluh menit. Kai Havertz mencetak gol sundulan pada babak kedua yang membuat skor akhir menjadi 1-1, sehingga pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu di Boston.

Di menit pertama, Paraguay sudah mendapat peluang besar. Junior Alonso menerima bola dari tendangan sudut di tiang jauh tepat di depan kakinya, tetapi Manuel Neuer berhasil melakukan penyelamatan.

Selanjutnya, Jerman lebih sering menguasai bola, tetapi bermain dengan tempo yang sangat lambat melawan tembok pertahanan biru tua Paraguay. Tidak ada peluang besar yang tercipta.

Tepat sebelum jeda, negara Amerika Selatan ini mengejutkan semua pihak dengan tiba-tiba memimpin. Bola kembali dikirim ke depan gawang setelah tendangan sudut yang dihalau, di mana Julio Enciso berhasil menyundul bola ke dalam gawang.

Di masa tambahan waktu babak pertama, Felix Nmecha sempat nyaris mencetak gol. Tendangannya berubah arah dan meleset tipis ke sisi tiang yang salah baginya.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Jerman lolos dari bahaya. Joshua Kimmich gagal mengoper bola kembali ke Manuel Neuer, yang kemudian masih mampu melakukan penyelamatan saat berhadapan langsung dengan Enciso.

Akhirnya, Jerman pun berhasil menyamakan kedudukan. Kai Havertz menyundul umpan silang dari Florian Wirtz dan mencetak gol ketiganya di Piala Dunia ini: 1-1.

Tak lama kemudian, taktik yang sama nyaris berhasil lagi. Havertz menyundul umpan silang dari Wirtz ke sudut jauh, namun Orlando Gill masih mampu melakukan penyelamatan.