Jerman berhasil bangkit dari kekalahan telak yang diderita dari Amerika Serikat dan melangkah ke Piala Dunia dengan penuh keyakinan

Jerman berhasil memenangkan pertandingan persahabatan terakhir Amerika Serikat menjelang Piala Dunia dengan skor 1-2 pada Sabtu lalu. Di Chicago, tim asuhan pelatih kepala Julian Nagelsmann berhasil meraih kemenangan berkat gol-gol dari Kai Havertz dan Leroy Sané. Antonee Robinson mencetak satu-satunya gol untuk tim Amerika Serikat.

Mauricio Pochettino memilih susunan pemain yang menempatkan Sergiño Dest sebagai sayap kanan, sementara Malik Tillman bermain di lini tengah. Folarin Balogun lebih diutamakan sebagai penyerang daripada Ricardo Pepi. Bintang-bintang seperti Christian Pulisic dan Weston McKennie juga tampil sejak awal.

Jerman kehilangan Lennart Karl karena cedera sehari sebelum pertandingan. Hal ini memberi kesempatan kepada Leroy Sané untuk membuktikan diri di sayap kanan. Di posisi bek kiri, Nathaniel Brown lebih diutamakan daripada David Raum. Manuel Neuer masih absen dari skuad Jerman karena cedera.

Pertandingan dimulai dengan dramatis bagi tim Amerika. Baru pada menit kedua, Jerman memanfaatkan pertahanan yang lemah saat tendangan bebas. Joshua Kimmich melepaskan umpan silang ke depan gawang, yang kemudian disundul oleh Kai Havertz dari jarak dekat dan langsung membawa Jerman unggul.

Setelah pukulan awal itu, tim asuhan Pochettino bangkit dengan baik. Tim Amerika semakin mengambil inisiatif dan menciptakan beberapa situasi berbahaya. Terutama Tillman dan Pulisic yang menonjol dalam permainan USMNT.

Imbalannya datang pada menit ke-36. Setelah tendangan sudut dari Pulisic, bola tidak dibersihkan dengan baik oleh pertahanan Jerman. Robinson bereaksi dengan sigap dan melepaskan tendangan voli fenomenal yang melesat kencang dan tak terbendung ke gawang: 1-1.

Dengan gol penyama kedudukan itu, tim tuan rumah mendapat imbalan atas kerja kerasnya. Amerika Serikat memasuki babak istirahat dengan keunggulan dalam peluang dan tendangan sudut, sementara Jerman kesulitan untuk kembali menjadi ancaman. Penonton di Soldier Field menyaksikan USMNT yang, setelah awal yang buruk, berhasil kembali ke dalam permainan dengan sangat baik.

Setelah jeda, pertandingan tetap seimbang, meski Jerman terus mengintai momen untuk menyerang. Momen itu datang pada menit ke-57. Melalui serangan yang mengalir, Sané mendapat peluang, lalu tendangannya berubah arah setelah mengenai Miles Robinson dan masuk ke gawang di belakang Freese.

Pochettino kemudian memasukkan Giovanni Reyna, Pepi, Tim Weah, dan Brenden Aaronson ke dalam lapangan dengan harapan dapat mengejar ketertinggalan. Namun, meskipun menguasai lapangan, tim Amerika tidak berhasil memaksakan gol penyama kedudukan.







