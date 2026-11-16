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Malen Netherlands Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Jerman-Belanda 0-0 LIVE: Kimmich hentikan Malen

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Ikuti langsung Jerman-Belanda, laga penutup Grup 2 Liga A Nations League

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Persaingan di Grup 2 Liga A masih terbuka dan Jerman-Belanda mempertaruhkan segalanya pada malam yang sama. Laga di Olympiastadion, Berlin, ini dapat menentukan dua tim yang lolos ke perempat-final sekaligus kemungkinan masuk ke play-off untuk menghindari degradasi, sambil menunggu hasil pertandingan Yunani.

Jerman berada di posisi kedua dengan poin sama seperti Yunani, tetapi kalah dalam rekor pertemuan langsung. Jika mengalahkan Belanda, Jerman bahkan bisa lolos sebagai juara grup asalkan Yunani tidak menang melawan Serbia yang berada di dasar klasemen. Jika finis dengan poin sama, klasemen berdasarkan hasil pertemuan langsung akan membuat Yunani tersingkir, setelah mereka kalah 7-0 dari Belanda pada pertemuan kedua.

JERMAN-BELANDA: RINCIAN PERTANDINGAN

Jerman-Belanda 0-0

Pencetak gol: -

JERMAN (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.

BELANDA (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber, Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber, Gakpo, Malen, Summerville

Wasit: Nyberg (SWE)
Kartu kuning: -
Kartu merah: -


GOL DAN MOMEN PENTING

1' Kimmich langsung nyaris mendapat kartu kuning. Malen berlari menerobos ke depan dan kapten Jerman itu melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan balik. Wasit sempat mengancam akan langsung mengeluarkan kartu, tetapi tidak melakukannya


0' Sepak mula di Westfalenstadion, Berlin, pukul 20.45

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Ditulis olehEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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