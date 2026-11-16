Jerman-Belanda 0-0 LIVE: Kimmich hentikan Malen

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Ikuti langsung Jerman-Belanda, laga penutup Grup 2 Liga A Nations League

Iklan

Persaingan di Grup 2 Liga A masih terbuka dan Jerman-Belanda mempertaruhkan segalanya pada malam yang sama. Laga di Olympiastadion, Berlin, ini dapat menentukan dua tim yang lolos ke perempat-final sekaligus kemungkinan masuk ke play-off untuk menghindari degradasi, sambil menunggu hasil pertandingan Yunani.

Jerman berada di posisi kedua dengan poin sama seperti Yunani, tetapi kalah dalam rekor pertemuan langsung. Jika mengalahkan Belanda, Jerman bahkan bisa lolos sebagai juara grup asalkan Yunani tidak menang melawan Serbia yang berada di dasar klasemen. Jika finis dengan poin sama, klasemen berdasarkan hasil pertemuan langsung akan membuat Yunani tersingkir, setelah mereka kalah 7-0 dari Belanda pada pertemuan kedua.

JERMAN-BELANDA: RINCIAN PERTANDINGAN



Jerman-Belanda 0-0



Pencetak gol: -



JERMAN (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.



BELANDA (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber, Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber, Gakpo, Malen, Summerville



Wasit: Nyberg (SWE)

Kartu kuning: -

Kartu merah: -





GOL DAN MOMEN PENTING



1' Kimmich langsung nyaris mendapat kartu kuning. Malen berlari menerobos ke depan dan kapten Jerman itu melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan balik. Wasit sempat mengancam akan langsung mengeluarkan kartu, tetapi tidak melakukannya





0' Sepak mula di Westfalenstadion, Berlin, pukul 20.45



KLIK DI SINI UNTUK INFO, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT



