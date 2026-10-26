Jermaine Pennant Alami Insiden Mengerikan: Mantan Pemain Liverpool Diserang Anjing, Kakinya Mendapat 50 Jahitan

Jermaine Pennant, mantan pemain Liverpool dan Arsenal, diserang seekor anjing gembala Jerman sebelum dibela oleh anjingnya sendiri, King, yang selalu bersamanya: "Dia menyelamatkan hidup saya." Pengalaman buruk itu membuat mantan pemain Liga Primer tersebut harus dirawat di rumah sakit setelah seekor anjing menggigit kakinya hingga menimbulkan luka dalam. Luka-lukanya ditangani di rumah sakit dengan 50 jahitan. Ia kemungkinan harus menjalani operasi plastik untuk merekonstruksi betisnya agar tidak meninggalkan bekas luka dan lubang.





APA YANG TERJADI - Serangan anjing tanpa tali itu terjadi ketika Pennant sedang berjalan-jalan bersama King, anjing ras akita Amerika miliknya, yang tiba-tiba diserang seekor anjing gembala Jerman. Mantan bintang Arsenal itu turun tangan untuk memisahkan kedua anjing tersebut, tetapi justru terluka parah. Dalam beberapa saat, ia mendapat total empat gigitan di betis kanan yang meninggalkan luka dalam dan terlihat jelas. Karena tidak bisa berjalan, ia dibantu pasangannya yang membawanya ke unit gawat darurat terdekat dalam kondisi serius. "Dia menyelamatkan hidup saya," kata Pennant merujuk kepada anjingnya saat menceritakan kejadian itu dalam laporan kepada polisi. Ia segera melaporkan seluruh peristiwa tersebut.









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