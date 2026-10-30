Laporan dari TZ menyebutkan jumlahnya mencapai 5 juta euro. Untuk itu, Bayern rela menanggung kesulitan besar karena perjalanan jauh ke negara Afrika Timur tersebut sangat mengganggu persiapan mereka menyambut paruh kedua musim.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bayern selalu memulai latihan pada 2 atau 3 Januari. Setelah itu, mereka mengunjungi klub-klub penggemar sebagaimana tradisi dan menjalani laga uji coba di lokasi yang tidak jauh. Pada awal tahun ini, misalnya, latihan dimulai pada 3 Januari. Mereka mengunjungi klub-klub penggemar pada 4 Januari, lalu menghadapi RB Salzburg pada 6 Januari, sebelum menjalani pertandingan kompetitif pertama pada 11 Januari.

Musim ini, jadwal mereka akan jauh lebih padat. Pertandingan melawan Ajax digelar pada 5 Januari. Penerbangan ke Kenya memakan waktu sekitar sembilan jam, sehingga rombongan Bayern harus berangkat pada 4 Januari. Mereka paling cepat kembali pada 6 Januari.

Pekan pertandingan Bundesliga pertama pada tahun baru dimulai pada 8 Januari. Jadwal pastinya belum ditetapkan, tetapi FC Bayern akan menghadapi Borussia Mönchengladbach pada akhir pekan tersebut. Setelah itu, mereka akan menjalani tiga pekan berturut-turut dengan pertandingan tengah pekan. Dengan menghitung laga uji coba di Kenya, FC Bayern akan memainkan delapan pertandingan dalam rentang 26 atau 27 hari.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Mengapa FC Bayern bermain di Kenya pada Januari?

Laga uji coba melawan Ajax di Kenya digelar dalam rangka peresmian stadion nasional baru Raila Odinga International Stadium. Stadion itu juga akan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Piala Afrika pada musim panas mendatang di Kenya, Uganda, dan Tanzania. Dua pemain dalam skuad Bayern, Ismael Saibari asal Maroko dan Bara Ndiaye asal Senegal, bisa kembali ke stadion yang baru dibangun itu pada kesempatan tersebut.

"FC Bayern memiliki jutaan penggemar luar biasa di Afrika dan kami merasa sangat dekat dengan mereka. Afrika adalah benua dengan antusiasme yang sangat besar terhadap sepakbola. Selama bertahun-tahun, kami rutin hadir di Amerika dan Asia melalui Audi Summer Tour," kata anggota dewan direksi bidang pemasaran dan penjualan, Rouven Kasper. "Kini ada kesempatan baru bagi kami untuk semakin mempererat hubungan dengan para penggemar di Afrika, memungkinkan mereka merasakan langsung kehadiran FC Bayern, dan menegaskan daya tarik internasional klub kami. Kami akan kembali berkontribusi agar Bundesliga semakin terlihat."