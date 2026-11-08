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Jeremy Doku memberikan penilaian terus terang atas penampilan Manchester City setelah kekalahan mengecewakan 3-1 dari Nottingham Forest. Pemain timnas Belgia itu menilai permainan yang lesu pada awal pertandingan membuat sang juara Liga Primer harus bekerja terlalu keras untuk membalikkan keadaan di City Ground.

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City dikejutkan serangan kilat Forest di awal laga

Ritme permainan City langsung terganggu pada Sabtu ketika Forest melesat unggul meyakinkan. Tim tuan rumah memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dengan mencetak dua gol dalam 18 menit pertama melalui Jair Cunha dan Liam Delap, jebolan akademi City. Ketertinggalan dua gol sejak awal memaksa tim asuhan Enzo Maresca mengejar skor di tengah atmosfer yang tidak bersahabat. Hasil itu akhirnya membuat mereka tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen, Arsenal.

Saat menyoroti awal laga yang buruk, Doku berbicara terus terang mengenai penyebab kekalahan tim tamu. Winger itu mengakui bahwa mereka sendiri yang membuat pertandingan menjadi sulit karena kurangnya intensitas pada menit-menit awal. "Di babak pertama kami tertinggal 2-0. Bermain tandang melawan tim seperti ini dan tertinggal 2-0 membuat segalanya sulit bagi diri kami sendiri. Kami terbiasa bermain setiap dua hari. Itu bukan alasan. Jika Anda bertanya kepada saya mengapa kami bermain seperti itu di babak pertama, saya tidak tahu. Kami tertinggal sangat cepat dan itu mengubah banyak hal," kata Doku melalui situs resmi klub.

Kebangkitan di babak kedua tak cukup

City sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan selepas jeda lewat aksi individu brilian Rayan Cherki. Pemain Prancis yang sulit ditebak itu menciptakan peluang dari situasi yang tampaknya tidak menjanjikan, lalu melepaskan tembakan spektakuler yang bersarang di sudut atas gawang. Sesaat, para pendukung City yang datang ke stadion bersorak riuh dan mulai percaya bahwa kebangkitan khas City saat terdesak benar-benar mungkin terjadi.

Namun, harapan itu segera pupus. Saat City maju jauh ke depan demi mencari gol penyeimbang, mereka meninggalkan ruang besar di lini belakang. Tim asuhan Oliver Glasner tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Memanfaatkan posisi menyerang tim tamu yang tidak teratur, Liam Delap mencetak gol lagi lewat penyelesaian yang tajam. Gol itu mengakhiri perlawanan City sekaligus menutup peluang mereka untuk bangkit.

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Doku sesalkan kurangnya intensitas sejak awal

Pemain timnas Belgia itu menegaskan bahwa skuad City harus bertanggung jawab karena gagal mengimbangi energi Forest sejak peluit pertama. Menurutnya, jalannya pertandingan akan sangat berbeda jika City bermain sejak awal dengan urgensi yang sama seperti setelah jeda. Kekalahan ini menjadi hambatan yang jarang dialami Maresca, yang secara umum menikmati awal masa kepelatihan yang kuat.

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"Kami bereaksi terlalu terlambat. Jika kami memulai pertandingan seperti itu, hasilnya akan berbeda. Di babak kedua kami bermain tanpa menahan diri, sangat agresif dalam menyerang dan berusaha menciptakan peluang. Kami mencetak gol lebih awal, tetapi tim seperti ini sangat berbahaya lewat serangan balik," jelas Doku.

Menatap jeda internasional

Dengan kompetisi domestik berhenti sementara untuk jeda internasional, Doku yakin waktu jeda ini bisa bermanfaat bagi skuad untuk menata ulang diri. Mereka mendapat kesempatan untuk mengevaluasi permainan sebelum City kembali beraksi melawan Fulham di Stadion Etihad. Sebelumnya, tim ini mempertahankan rekor sempurna di kandang hingga hasil mengecewakan baru-baru ini melawan Brighton. Mereka pun bertekad menemukan kembali momentum di hadapan pendukung sendiri.

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"Kami perlu menjernihkan pikiran, memulai lagi, menganalisis apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik, lalu melangkah maju. Jeda internasional datang pada saat yang tepat bagi kami untuk melakukan evaluasi dan kembali dalam kondisi segar," tutup winger itu.