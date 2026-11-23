Bagikan Ikuti GOAL di Google

Jeremy Doku antusias menghadapi mantan rekan setimnya, Kevin De Bruyne, saat Manchester City menjamu Napoli di Liga Champions. Winger asal Belgia itu masih bermain bersama sang gelandang di tim nasional dan menantikan duel mereka di pentas Eropa.

Iklan

Pertemuan istimewa di Etihad

Man City bersiap menghadapi laga penting Liga Champions melawan Napoli Selasa ini, tetapi perbincangan menjelang pertandingan banyak berpusat pada kembalinya sosok ikonis klub. De Bruyne, yang dianggap luas sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah bermain di Liga Primer, akan kembali menginjak lapangan Stadion Etihad bersama tim tamu asal Italia itu. Bagi Doku, kesempatan menghadapi kapten tim nasionalnya adalah momen yang patut dinikmati.

"Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan betapa istimewanya Kevin sebagai pemain, bahkan sampai sekarang," ujar Doku melalui situs resmi klub. "Saya pernah bermain bersamanya di City dan masih bermain bersamanya di tim nasional. Bermain bersamanya selalu menyenangkan. Dia bisa melihat peluang untuk pemain lain dan kualitasnya sungguh luar biasa. Kami semua akan senang bertemu dengannya besok. Terakhir kali kami bermain melawan Napoli, sangat disayangkan dia tidak banyak bermain karena kartu merah, tetapi saya antusias menghadapinya dan sangat senang masih bisa bermain bersamanya."

Doku kesampingkan kedekatan dengan De Bruyne

Meski akrab di luar lapangan, Doku menegaskan bahwa persahabatannya dengan De Bruyne harus dikesampingkan dalam persaingan sengit yang tak kenal henti di dalam skuad. Winger yang eksplosif itu menjelaskan bahwa meskipun kedekatan mereka sebagai sesama pemain Belgia tetap kuat, keinginan untuk saling mendorong hingga batas kemampuan masih terasa lebih kuat dari sebelumnya di lapangan latihan.

"Kami semua kompetitif, jadi kami semua tahu dan ingin tampil sebaik mungkin. Namun, selalu menyenangkan melihat seseorang seperti Kevin, yang telah meraih begitu banyak hal tetapi selalu ingin menjadi lebih baik lagi," kata Doku.

Iklan Iklan

Mengatasi penurunan performa

Perjalanan City belakangan ini menjadi bahan perbincangan di kalangan suporter dan analis. Setelah mengawali musim dengan gemilang lewat delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi, performa klub sedikit menurun dalam beberapa pekan terakhir. Meski belakangan sulit meraih kemenangan, Doku tetap yakin skuadnya hampir menemukan kembali ketajamannya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 NAP Tonton

Pemain tim nasional Belgia itu menegaskan bahwa beberapa hasil buruk tidak mencerminkan kualitas tim secara keseluruhan. Menurutnya, proses penyesuaian taktik dan membangun kekompakan tim masih berlangsung. Begitu semuanya berjalan selaras, sang juara bertahan Liga Primer akan kembali menunjukkan performa dahsyat seperti pada bulan pertama musim ini.

Keyakinan terhadap proyek City

Ketika ditanya kapan tim akan kembali menemukan ritmenya, Doku optimistis dengan arah tim saat ini di bawah staf pelatih. Ia menegaskan bahwa pekerjaan di balik layar di City Football Academy membuahkan hasil dan para pemain semakin memahami pergerakan satu sama lain di lapangan setiap kali menjalani sesi latihan.

Iklan

"Saya rasa tidak ada batas waktunya. Kami sudah melakukannya dengan cukup baik," kata sang winger. "Bukan berarti semuanya baik-baik saja hanya karena kami menang tujuh kali, atau semuanya buruk karena kami kalah beberapa kali. Menurut saya, tidak ada batas waktu, tetapi kami bergerak ke arah yang benar. Setiap hari kami semakin mengenal satu sama lain, dan pada suatu saat semuanya akan kembali padu dan permainan kami akan mengalir lancar."