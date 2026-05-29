Jeremie Frimong angkat bicara untuk pertama kalinya setelah gagal lolos ke Piala Dunia

Jeremie Frimpong akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya sejak diumumkannya daftar pemain timnas Belanda untuk Piala Dunia, di mana penyerang Liverpool tersebut tidak masuk dalam daftar.

Pelatih kepala Ronald Koeman sedikit mengejutkan dengan keputusannya untuk tidak memanggil Frimpong. Selama babak kualifikasi dan di Nations League, ia selalu masuk dalam skuad Oranje.

“Dia tidak benar-benar fit sepanjang musim. Sering mengalami cedera,” kata Koeman dalam konferensi pers mengenai keputusannya untuk tidak memanggilnya.

Kini Frimpong angkat bicara melalui Instagram pribadinya. “Sayangnya kali ini tidak bisa terwujud, tapi saya akan berada di barisan depan untuk mendukung para pemain musim panas ini,” tulisnya dalam story-nya.

Frimpong telah bermain dalam lima belas pertandingan internasional untuk timnas Belanda. Dalam pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak satu gol. Pada Piala Eropa di Jerman dua tahun lalu, ia memang masuk dalam skuad.