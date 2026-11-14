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Jepang meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Brasil dengan memanfaatkan transisi berintensitas tinggi untuk membongkar permainan tim bertabur bintang itu. Meski Vinicius Junior mencetak dua gol, disiplin taktik Jepang dan penyesuaian di pengujung laga terbukti menentukan kemenangan mereka.

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Hajime Moriyasu memasuki laga persahabatan internasional ini dengan tujuan jelas: menguji ketahanan struktur pertahanan Jepang menghadapi pemain-pemain individual terbaik dunia, sembari tetap menghadirkan ancaman mematikan lewat serangan balik. Menyadari kegemaran Brasil menguasai bola secara ekspansif, Jepang berupaya membentuk blok pertahanan menengah yang rapat untuk memancing Brasil masuk ke jebakan di area tengah, sebelum melesat ke ruang antara tengah dan sayap melalui pemain-pemain sayap mereka yang piawai secara teknik. Tujuannya adalah membuktikan bahwa kekompakan taktik mampu mengatasi kesenjangan bakat individu yang biasanya dikaitkan dengan Brasil.

Di bangku cadangan seberang, Carlo Ancelotti menggunakan sistem fleksibel yang dirancang untuk menempatkan Vinicius Junior dalam situasi satu lawan satu. Rancangan taktik Brasil bertumpu pada permainan vertikal dan pergerakan cepat di sepertiga tengah lapangan, dengan tujuan menarik lini belakang Jepang yang disiplin keluar dari posisinya. Dengan menerapkan garis pertahanan tinggi dan menugaskan Bruno Guimarães mengalirkan bola ke depan, Ancelotti bermaksud menekan Jepang di wilayah pertahanannya sendiri dan memanfaatkan ruang antarlini lewat kombinasi umpan-umpan pendek yang cepat.

Pengaturan taktik Jepang

Jepang turun dengan formasi 4-2-2-2 yang terstruktur dan mengutamakan kerapatan pertahanan dari sisi ke sisi. Pemicu tekanan mereka sangat spesifik. Alih-alih mengejar bola tanpa arah, mereka membiarkan bek tengah Brasil, Gabriel dan Cunha, menguasai bola hingga keduanya mencoba mengumpan ke gelandang. Begitu Bruno Guimaraes atau Andre Luiz menerima bola dengan membelakangi gawang, duet gelandang tengah Jepang, Ao Tanaka dan Daichi Kamada, langsung mengepung mereka dan memulai transisi cepat. Pola ini terlihat dalam 20 menit pertama, ketika Takefusa Kubo dan Keito Nakamura memanfaatkan ruang yang ditinggalkan bek sayap Brasil saat maju menyerang. Gol pembuka Kubo pada menit ke-15 dan gol Nakamura tak lama kemudian lahir dari kemampuan S. Nakano dan Ritsu Doan melepaskan umpan vertikal segera setelah merebut bola. Saat bertahan menghadapi tekanan berkepanjangan, Jepang turun membentuk blok rendah 4-4-2, memaksa Brasil mengirim umpan silang dari sisi lapangan alih-alih menembus kotak penalti lewat tengah.

Pengaturan taktik Brasil

Brasil terutama bermain dengan formasi 4-3-3 yang kerap berubah menjadi 3-2-5 asimetris saat menguasai bola. Dengan Carlos Augusto memberi lebar serangan di kiri dan Estevao bergerak ke dalam dari kanan, Brasil memusatkan serangan melalui sisi kiri untuk membuka ruang bagi Vinicius. Bintang Real Madrid itu menjadi poros serangan dan diberi kebebasan bergerak di sepanjang lini depan. Dalam membangun serangan, Brasil sangat bergantung pada Guimaraes yang turun lebih dalam untuk membentuk tiga pemain di belakang, sehingga para bek sayap bisa naik. Meski menciptakan keunggulan jumlah pemain di sepertiga akhir wilayah Jepang, pola ini membuat Brasil rentan saat beralih ke fase bertahan. Kendati mendominasi penguasaan bola, tekanan Brasil kerap tidak terkoordinasi dan gagal menghentikan umpan pertama Jepang untuk keluar dari tekanan. Namun, kualitas individu mereka tetap tak terbantahkan, seperti terlihat pada dua gol Vinicius yang berawal dari keberhasilan Guimaraes menemukan ruang untuk mengirim bola kepada pemain sayap itu di belakang garis pertahanan Jepang.

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Adu taktik

Pertarungan taktik yang menentukan terjadi di area tengah antara duet gelandang Jepang dan para gelandang serang Brasil. Moriyasu unggul pada tahap awal dengan menginstruksikan Kamada dan Tanaka bermain lebih dalam daripada biasanya, sehingga Raphinha tak leluasa menjalankan peran tradisional sebagai pemain nomor sepuluh. Hal itu memaksa Brasil mengandalkan kemampuan menggiring bola para pemainnya, bukan menembus pertahanan lewat pola permainan. Jepang menemukan keunggulan melalui kecepatan para pemain sayapnya saat menghadapi pemain Brasil yang lambat kembali ke posisi bertahan. Meski tim Ancelotti memiliki kemampuan teknik yang cukup untuk menyamakan kedudukan lewat dua gol Vinicius, mereka tidak memiliki struktur yang cukup solid untuk menghadapi para pemain pengganti Jepang. Keputusan Moriyasu untuk tetap sabar setelah keunggulan Jepang terkejar menjadi 2-2 memungkinkan timnya menunggu momen transisi yang tepat, yang berujung pada gol kemenangan T. Sakamoto pada masa tambahan waktu.

Penyesuaian selama pertandingan

Kedua pelatih aktif membuat perubahan seiring berubahnya jalannya pertandingan. Pada menit ke-60, Ancelotti memasukkan Endrick dan Allan untuk menambah kekuatan fisik dan energi pada tekanan Brasil yang mulai melemah. Perubahan sementara ke formasi 4-2-4 yang lebih agresif ini membantu Brasil bangkit, hingga akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-75. Moriyasu merespons dengan serangkaian pergantian pemain untuk menyesuaikan taktik, terutama dengan memasukkan T. Sakamino, Takumi Minamino, dan Junya Ito pada menit ke-72. Perubahan tersebut menyegarkan intensitas tekanan Jepang segera setelah kehilangan bola. Menyadari Brasil mengerahkan terlalu banyak pemain ke depan demi mencari gol kemenangan, Moriyasu mengubah susunan Jepang untuk sementara menjadi 5-4-1 saat bertahan pada sepuluh menit terakhir, dengan memasukkan Ko Itakura untuk memperkuat pertahanan di kotak penalti. Penguatan itu menjadi landasan bagi satu serangan balik terakhir. Sakamoto mencetak gol pada menit ke-91 dan menghukum Brasil yang telah kehilangan bentuk taktiknya pada detik-detik akhir.

Pada akhirnya, kemenangan Jepang merupakan buah dari disiplin sistem permainan yang mengungguli kecemerlangan individu. Meski Vinicius menunjukkan alasan ia termasuk pemain terbaik dunia, ketidakmampuan Brasil bertahan saat transisi harus dibayar mahal. Keputusan Moriyasu memanfaatkan kedalaman bangku cadangan untuk mempertahankan tekanan berintensitas tinggi pada seperempat akhir pertandingan terbukti menjadi langkah penentu. Dengan mengorbankan penguasaan bola demi menjaga struktur permainan dan melancarkan serangan vertikal yang efektif, Jepang mengekspos kelemahan pertahanan dalam sistem ekspansif Ancelotti. Kematangan taktik Samurai Biru pada fase akhir memastikan rencana kolektif mereka mengungguli kekuatan para bintang Brasil.