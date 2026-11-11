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Kapten Inggris Harry Kane akan mencatatkan penampilan ke-126 yang bersejarah bagi negaranya saat menghadapi Kroasia di Stadion Wembley. Pencapaian yang memecahkan rekor itu akan ditandai dengan seremoni khusus sebelum pertandingan bersama legenda penjaga gawang Peter Shilton, untuk merayakan konsistensi di level tertinggi.

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Kane siap pecahkan rekor penampilan timnas putra Inggris di Wembley

Kapten Inggris Harry Kane siap mencetak sejarah pada Kamis malam saat tampil untuk ke-126 kalinya bersama timnas Inggris dalam laga UEFA Nations League melawan Kroasia di Stadion Wembley. Pencapaian itu akan membuatnya melampaui Peter Shilton, yang memegang rekor penampilan timnas putra sejak 1989 dengan 125 penampilan sepanjang karier luar biasa selama 20 tahun.

Untuk menghormati pencapaian bersejarah tersebut, sebuah seremoni khusus sebelum pertandingan direncanakan di Wembley. Shilton sendiri akan memimpin penghormatan itu untuk secara resmi menyerahkan rekor tersebut kepada Kane.

Melengkapi momen istimewa itu, keberhasilan Kane baru-baru ini meraih Ballon d'Or yang bergengsi juga akan mendapat pengakuan resmi di hadapan para pendukung tuan rumah.

Kane renungkan konsistensi dan pencapaian penting dalam kariernya

Saat mengenang perjalanannya menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di timnas putra Inggris, Kane menegaskan bahwa rekor tersebut merupakan bukti terbesar dari dedikasi, kerja kerasnya di balik layar, dan konsistensinya dari tahun ke tahun di level tertinggi.

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“Jelas termasuk salah satu [pencapaian terbesar dalam karier saya]. Menurut saya, ini menunjukkan konsistensi di level tertinggi, dan saya pikir setiap pemain hebat ingin bisa tampil baik dari tahun ke tahun,” kata Kane.

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“Mencapai jumlah penampilan yang saya miliki adalah bukti dari hal-hal yang saya bicarakan dalam pidato [Ballon d'Or] saya: semua yang dilakukan di balik layar dan dedikasi. Ini jelas salah satu pencapaian terbesar dalam karier saya.”

Membawa Ballon d'Or pulang dan memuji budaya dalam skuad

Meski trofi fisik Ballon d'Or masih tersimpan dengan aman di Munich, Kane mengaku berharap trofi itu bisa hadir di Wembley agar ia dapat berbagi momen penghargaan individu yang istimewa tersebut dengan rekan-rekannya di timnas dan para penggemar yang mendukung perjalanannya.

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“Trofinya masih di Munich, tetapi saya berharap besok bisa ada di sana. Saya rasa semua orang sangat bangga saya memenanginya,” kata Kane. “Bagi saya pribadi, senang bisa bertemu para pemain dan orang-orang yang membantu saya memenanginya. Ini luar biasa bagi Bayern Munich, Inggris, dan para penggemar Inggris. Sungguh luar biasa, saya sangat berterima kasih atas semua dukungannya.”

Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel memuji budaya tidak mementingkan diri sendiri yang dibangun para pemimpin senior seperti Kane. Ia menyoroti bagaimana para pemain berpengalaman dengan mudah menyambut dan membimbing para pemain muda yang baru dipanggil ke dalam skuad.

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Menatap pencapaian berikutnya dan sejarah baru

Meski telah mencapai puncak sepakbola internasional dalam hal jumlah penampilan dan penghargaan individu, Kane menegaskan tidak berniat membatasi ambisi kariernya. Dengan kondisi fisik yang menurutnya sangat baik, striker andalan itu sudah membidik target berikutnya, termasuk mencapai 100 gol untuk Inggris.

“Saya tidak suka membatasi apa pun. Pada pemusatan latihan terakhir, kami membicarakan 100 gol untuk Inggris. Menurut saya, itu pencapaian luar biasa lainnya yang ingin saya raih secepat mungkin,” jelas Kane.

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“Soal jumlah penampilan, saya lebih suka menjalaninya satu per satu. Kami tampil sangat baik di turnamen-turnamen dan mencapai babak-babak akhir, jadi masih ada kesempatan untuk menambah jumlah penampilan. Saat ini, saya merasa sangat, sangat baik. Semoga saya masih punya banyak tahun lagi untuk melihat apa lagi yang bisa saya capai.”