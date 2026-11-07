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Yanik Spalt tampil sangat impresif dalam debutnya di Liga Champions. Mungkinkah pemain muda itu menjadi solusi bagi salah satu masalah besar VfB Stuttgart?

Pada Selasa malam, VfB Stuttgart menelan kekalahan pertama mereka di Liga Champions musim ini saat menghadapi Galatasaray. Meski secara keseluruhan tim asal Swabia itu bermain cukup baik, papan skor menunjukkan kekalahan 0-2 (0-2) setelah 90 menit. Salah satu penyebabnya, seperti yang sudah sering terjadi musim ini, Stuttgart gagal memanfaatkan peluang di depan gawang lawan. Peluang-peluang emas mereka sia-siakan, termasuk dua tembakan Jamie Leweling yang membentur tiang atau mistar pada awal pertandingan.

Kekalahan tandang dari tim Turki yang bermain efektif itu bukanlah bencana besar secara olahraga bagi pasukan Sebastian Hoeneß. Dari tiga pertandingan Liga Champions sejauh ini, VfB telah mengumpulkan tujuh poin, termasuk satu poin berkat penampilan apik melawan Atletico Madrid yang lebih diunggulkan. Tentu saja, mereka ingin meraih tiga poin atas Gala dan mengambil langkah besar menuju babak berikutnya. Dengan sepuluh poin, Stuttgart hampir pasti tidak akan kehilangan tempat di fase gugur meski masih menyisakan empat pertandingan. Kesempatan itu terlewat di Istanbul.

Di sisi lain, ada banyak hal positif yang bisa dibawa Stuttgart dari pertandingan di Rams Park. Seperti saat menang 4-2 atas Bayer 04 Leverkusen di Bundesliga akhir pekan lalu, VfB kembali tampil meyakinkan dalam sebagian besar pertandingan. Setelah sejumlah penampilan yang kurang inspirasi dan tanpa arah pada awal musim, disertai kekalahan dari Hoffenheim, Hamburg, dan Mönchengladbach, tim ini tampaknya perlahan mulai padu dan semakin baik dalam menjalankan konsep taktik Hoeneß.

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Selain itu, pelatih Stuttgart tersebut tampaknya mendapat kepastian bahwa sejak musim panas ini ia memiliki talenta muda menjanjikan dalam diri Yanik Spalt. Meski usianya masih relatif belia, Spalt sudah menunjukkan kemampuan untuk mengatasi salah satu masalah besar VfB.

Getty Images

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Bagaimana debut Yanik Spalt bersama VfB Stuttgart di Liga Champions?

Pemain Austria berusia 19 tahun itu mendapat kesempatan bermain melawan Galatasaray secara agak tak terduga. Ia baru perlu masuk ketika mantan kapten Atakan Karazor harus meninggalkan lapangan lebih awal pada menit ke-17 karena keluhan pada pahanya. Spalt pun seolah langsung dilempar ke situasi sulit di tengah atmosfer panas Istanbul. Namun, dalam penampilan pertamanya di Liga Champions itu, ia secara mengejutkan tampil sangat meyakinkan.

Pemain VfB itu tidak terpengaruh oleh atmosfer yang memekakkan telinga. Ia tidak bersembunyi, terlibat dalam setiap duel, meminta bola, dan berulang kali dengan berani berusaha maju. "Itu luar biasa," puji rekan setimnya, Deniz Undav, yang di tengah panasnya pertandingan bahkan lupa bahwa gelandang tengah itu sama sekali bukan pemain kawakan dengan puluhan penampilan di Liga Champions. "Saya merasa dia seperti pemain berpengalaman. Dia menginginkan setiap bola, terlibat dalam duel, dan ingin berbalik membawa bola. Angkat topi. Apalagi melakukannya di stadion itu, dengan atmosfer seperti itu."

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Para petinggi klub juga menyampaikan pujian serupa. Hoeneß menilai pemain asuhannya tampil "luar biasa bagus dan tenang", sementara direktur olahraga Fabian Wohlgemuth mengatakan: "Ada tempat yang lebih tenang untuk menjalani debut di Liga Champions. Tepat setelah masuk, dia terlibat dalam sebuah duel, menghadapinya dengan tegas, dan memenanginya. Itulah momen-momen yang Anda pikirkan kembali pada malam hari. Bisa tampil seperti itu dalam pertandingan semacam ini sungguh luar biasa. Itu momen yang sangat istimewa baginya."

Getty Images

Apakah Yanik Spalt bisa mengatasi masalah besar VfB Stuttgart?

Tanda-tanda bahwa Spalt akan mendapat peran lebih besar di tim utama Stuttgart musim ini sudah terlihat selama pramusim. Ia mendapat menit bermain yang cukup banyak dalam laga uji coba melawan TSG Balingen, Kickers Offenbach, FC Fulham, dan FC Paris. Penampilannya melawan tim Prancis itu khususnya menarik perhatian. Saat itu, Wohlgemuth juga menilai pemain muda Austria tersebut tampil "sangat, sangat bagus". Spalt kemudian resmi masuk skuad tim utama dan sejak itu tercantum dalam skuad pada sebelas dari 14 pertandingan kompetitif tim tersebut.

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Debutnya bersama tim utama akhirnya datang pada pekan kedua Bundesliga, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga kandang melawan 1. FC Köln. Sepekan kemudian, ia bermain selama 55 menit dalam laga tandang di Hoffenheim. Melawan Galatasaray, Spalt mendapat 72 menit, jauh lebih lama daripada penampilan-penampilan sebelumnya bersama VfB.

Dalam waktu dekat, kemungkinan besar ia akan terus mendapat kesempatan bermain yang cukup lama. Dari sudut pandang VfB, lonjakan performa Spalt hampir menjadi berkah, mengingat lini tengah merupakan titik lemah utama Stuttgart musim ini. Setelah menuntaskan perekrutan Grischa Prömel dari TSG Hoffenheim tanpa biaya transfer pada awal bursa musim panas, perencanaan pemain untuk posisi di depan lini pertahanan semula tampak sudah selesai.

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Namun, kepergian Chema Andres pada akhir bursa transfer tiba-tiba membuat VfB kekurangan pemain di posisi itu. Klub Liga Primer Brighton & Hove Albion membayar sekitar 22 juta euro kepada Stuttgart pada hari terakhir bursa transfer untuk mendapatkan pemain muda Spanyol tersebut. Hoeneß mula-mula mencoba memasangkan Prömel, pemain yang diincarnya, dengan Stiller yang menjadi pilihan utama. Namun, sejauh ini keduanya belum menemukan kecocokan seperti yang diharapkan sang pelatih. Prömel khususnya masih jauh dari harapan, sehingga Karazor, yang dicopot dari jabatan kapten pada musim panas, sempat kembali menempati posisi di samping Stiller.

Kini situasinya semakin sulit. Stiller harus ditarik keluar saat jeda dalam pertandingan DFB-Pokal melawan SC Paderborn satu setengah pekan lalu dan akan absen hingga waktu yang belum ditentukan akibat cedera di area otot adduktor. Sementara itu, Karazor mengalami memar otot saat menghadapi Gala, sehingga kemungkinan besar tidak bisa bermain melawan Werder Bremen pada Sabtu.

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Situasi ini membuka peluang bagi Spalt untuk terus menunjukkan kemampuannya. Pada Selasa malam, Hoeneß telah menegaskan bahwa pemain Austria itu "telah menunjukkan diri layak mendapat kesempatan bermain lagi". Melawan Bremen, ia mungkin akan masuk susunan pemain utama untuk pertama kalinya.