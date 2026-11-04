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Andoni Iraola tak bisa menyembunyikan frustrasinya setelah melihat awal sempurna Liverpool di Liga Champions terhenti di Istanbul. Meski dua kali unggul, Liverpool akhirnya kalah 3-2 dari Fenerbahce yang tampil gigih di bawah arahan pelatih interim Dirk Kuyt.

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Masalah bola mati menghantui Liverpool

Manajer Liverpool, Iraola, terpukul oleh ketidakmampuan timnya mengatasi situasi dasar dalam bertahan saat mereka kalah 3-2 dari Fenerbahce. Kekalahan itu mengakhiri rekor sempurna Liverpool di Eropa musim ini. Iraola menyesalkan serangkaian kesalahan yang bisa dihindari dan memberi klub raksasa Turki itu jalan untuk kembali ke pertandingan. Seusai laga, Iraola menunjukkan dengan tepat aspek-aspek yang membuat timnya kesulitan di tengah atmosfer yang tidak bersahabat.

“Alasan utama yang bisa saya temukan mengapa kami kalah dalam pertandingan ini adalah kami kebobolan dari tiga situasi bola mati. Di liga, kami menanganinya dengan sangat baik, dan kami juga cukup baik sampai hari ini,” kata Iraola kepada wartawan dalam konferensi pers pascapertandingan.

Sang manajer melanjutkan: “Kami tahu itu salah satu kekuatan Fenerbahce. Kami kebobolan dari tendangan bebas, sepak pojok, dan bahkan lemparan ke dalam jarak jauh menjelang akhir laga. Gol-gol itu menyakitkan karena kami sempat dua kali unggul setelah bermain bagus, mengendalikan pertandingan, menciptakan peluang, dan mencetak gol. Namun, setelah itu kami kebobolan dalam situasi yang seharusnya bisa kami antisipasi dengan jauh lebih baik.”

Malam penuh gejolak bagi Kuyt dan Iraola

Laga ini menjadi kesempatan istimewa bagi Kuyt, sosok ikonik Liverpool yang menjabat pelatih kepala sementara Fenerbahce sebelum Emre Belozoglu mengambil alih secara permanen pada Kamis. Tim asuhan Kuyt diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, termasuk mantan bintang Liga Primer Ederson, Ngolo Kante, dan Romelu Lukaku. Sementara itu, Liverpool merombak susunan pemain setelah kalah dari Arsenal pada akhir pekan. Bradley Barcola dimainkan sejak awal di posisi penyerang tengah, sedangkan Trey Nyoni memimpin permainan dari lini tengah.

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Liverpool awalnya tampak nyaman dan unggul ketika tendangan voli talenta remaja Nyoni berbelok arah sebelum melewati Ederson. Gol itu menjadi tonggak bagi pemain berusia 19 tahun tersebut: gol pertamanya untuk klub sekaligus gol pertama pemain Liverpool di Turki sejak Kuyt melakukannya pada 2010. Namun, tuan rumah segera membalas ketika tendangan bebas Mason Greenwood membentur Jeremy Jacquet dan berubah arah, membuat Alisson terkecoh.

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Para pemain pengganti gagal mengamankan kemenangan

Demi mencari gol kemenangan, Iraola memasukkan Florian Wirtz, Cody Gakpo, dan Alexander Isak dari bangku cadangan. Langkah itu tampak membuahkan hasil ketika Gakpo dan Isak bekerja sama dengan apik, lalu pemain internasional Swedia itu menyundul bola masuk untuk membawa Liverpool kembali unggul. Namun, kelemahan pertahanan yang dikhawatirkan Iraola segera muncul lagi. Hanya empat menit kemudian, Archie Brown mencetak gol penyama kedudukan setelah Gakpo tanpa sengaja membelokkan umpan silang Ngolo Kante ke area berbahaya, membuat Alisson tak berdaya.

Kebangkitan Fenerbahce tuntas ketika Brown berganti menjadi pemberi umpan. Umpan silangnya melambung ke kotak penalti dan gagal dihalau Liverpool. Vedat Muriqi melompat paling tinggi untuk menyundul bola ke sudut gawang, memicu perayaan meriah di kalangan pendukung tuan rumah. “Ini membuat frustrasi karena tempat ini sulit untuk didatangi dan dijadikan tempat bermain. Sepanjang sebagian besar pertandingan, kami merasa bisa menang, tetapi jelas itu tidak terjadi,” aku Iraola.

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Iraola mulai mengevaluasi pertahanan

Kekalahan ini menambah catatan mengkhawatirkan Liverpool di Turki. Mereka kini kalah dalam enam pertandingan berturut-turut di sana, meski memiliki kenangan bersejarah menjuarai Liga Champions 2005 di kota yang sama. Bagi Iraola, cara timnya kebobolan akan menjadi fokus analisis pascapertandingan.

“Terutama gol pertama dan ketiga, sementara gol kedua berasal dari bola pantul. Untuk gol pertama, saya rasa kami tidak menyusun pagar betis dengan benar. Pada gol terakhir, Muriqi memenangi bola saat berhadapan dengan tiga bek. Itu jelas situasi yang harus kami antisipasi dengan lebih baik,” pungkas manajer Liverpool itu.

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Dua catatan yang bertolak belakang

Pertandingan di Istanbul menghasilkan dua pencapaian yang sangat kontras bagi Liverpool. Di sisi positif, Nyoni mencatat sejarah sebagai pemain termuda yang mencetak gol pertamanya untuk klub di kompetisi Eropa, pada usia 19 tahun 127 hari.

Namun, pencapaian itu dibayangi rekor klub yang tidak diinginkan. Gol Isak pada menit ke-69 yang membawa Liverpool unggul 2-1 menjadi momen paling akhir mereka pernah berbalik unggul dalam sebuah pertandingan besar Eropa sebelum akhirnya kalah.