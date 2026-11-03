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Mantan pencari bakat senior Aston Villa Bryan King mempertanyakan apakah rekrutan musim panas Zion Suzuki sudah menunjukkan performa yang sepadan dengan biaya transfernya sebesar £30 juta setelah melakukan kesalahan yang merugikan saat menghadapi Fulham. Kiper timnas Jepang berusia 24 tahun itu gagal mengamankan bola dari sepak pojok hingga masuk ke gawangnya sendiri dalam hasil imbang 1-1 di Liga Primer Inggris pada Sabtu, meski sebelumnya telah melakukan beberapa penyelamatan.

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Kesalahan mahal menodai awal yang positif

Suzuki mengalami kemunduran besar pertamanya bersama Villa pada Sabtu ketika ia gagal menangkap sepak pojok Alex Iwobi dan bola masuk ke gawangnya sendiri dalam laga melawan Fulham. Hanya beberapa menit sebelum kesalahan mahal itu, mantan kiper Parma tersebut melakukan serangkaian aksi gemilang, termasuk penyelamatan dari jarak dekat untuk menggagalkan peluang Oscar Bobb. Meski mendapat banyak pujian atas refleks dan distribusi bolanya sejak tiba di Birmingham, penampilannya kali ini menuai kritik keras.

Mantan kiper kritik gaya yang terlalu mencolok

Menilai perkembangan kiper muda itu, mantan kiper profesional King berpendapat bahwa rekrutan musim panas tersebut masih harus membuktikan banyak hal sebagai pilihan utama Villa. Berbicara kepada Football Insider, ia mengatakan: "Ini kiper yang membuat penyelamatan tampak jauh lebih sulit dan lebih spektakuler daripada yang sebenarnya. Ia perlu berkonsentrasi pada tugas-tugas sederhana.

Wajar jika ia melakukan satu penyelamatan bagus dalam pertandingan. Itu biasanya terjadi ketika Anda menjadi kiper. Sayangnya, orang tidak pernah mengingat penyelamatan bagus itu. Tentu saja ia akan bangkit jika ia memang punya kualitas. Namun, seperti yang saya katakan, ia adalah kiper yang jelas belum membuat saya terkesan. Tidak dengan jumlah uang yang mereka bayarkan untuknya."

King juga menyuarakan keraguan lebih lanjut soal investasi £30 juta tersebut: "Saya berharap kiper itu bisa bangkit. Jika harganya sebesar itu, satu kesalahan seharusnya tidak merusak musimnya. Namun, bagi saya, ia masih harus membuktikan diri."

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Unai Emery bela kiper asal Jepang

Terlepas dari sorotan pihak luar, suporter dan staf pelatih Villa segera memberikan dukungan kepada pemain berusia 24 tahun itu setelah peluit akhir berbunyi, mengingat performa apiknya pada awal musim. Pelatih kepala Emery segera menyatakan dukungan terbuka kepada kiper utamanya dan menyoroti kontribusinya sebelum kesalahan tersebut dalam laga yang berakhir imbang itu.

Berbicara seusai pertandingan, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Itu bagian dari sepakbola. Kami bisa mengenalinya dan cukup dewasa untuk memahami bahwa kami melakukan kesalahan saat bermain. Saya, sebagai pelatih, melakukan kesalahan setiap hari. Pemain melakukan kesalahan di setiap pertandingan. Satu kesalahan di tengah lapangan tidak terlalu berdampak, tetapi bagi kiper, kesalahan seperti itu lebih menjadi sorotan. Namun, itu bagian dari sepakbola dan kami harus terus melangkah maju. Saya lebih memilih membicarakan penyelamatan yang ia lakukan."

Ujian di Camp Nou menanti sang kiper

Dengan dukungan terbuka yang kuat dari Emery, Suzuki diperkirakan tetap menjadi kiper utama saat Villa kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa. Tim asal Midlands itu bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Barcelona di Camp Nou pada fase liga Liga Champions pada Selasa, 3 November. Penampilan yang tenang di Catalonia akan membantu kiper asal Jepang itu melupakan kesalahannya dalam laga domestik pada Sabtu.