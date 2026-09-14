Laporan media mengungkap waktu pengumuman pelatih asal Yunani, Georgios Donis, direktur teknik timnas Arab Saudi, mengenai daftar pemain "Al-Akhdar" yang akan tampil di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab akan digelar di kota Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, pada 23 September mendatang, dan berlangsung hingga 6 Oktober mendatang.

Stasiun televisi Saudi "Al-Ekhbariya" menyebutkan bahwa Donis akan mengumumkan daftar final yang akan tampil di Khaleeji 27 pada Rabu lusa, sepekan sebelum turnamen dimulai.

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Pelatih asal Yunani itu harus mengambil sejumlah keputusan sulit, terutama setelah dipastikannya absen sang bintang sekaligus kapten, Salem Al-Dawsari, dari turnamen akibat cedera, serta kemungkinan absennya bek kanan Saud Abdulhamid.

Timnas Arab Saudi menjalani turnamen Teluk ini dengan target merebutnya kembali, setelah gagal meraih gelar selama 23 tahun, yakni sejak terakhir kali menjuarainya pada tahun 2003.

"Al-Akhdar" berada di Grup 1 bersama timnas Irak, Oman, dan Kuwait, di mana peraih peringkat pertama dan kedua akan lolos ke babak semifinal.