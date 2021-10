Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pelatih & Pemain Cina Taipei Dihukum

Pelatih dianggap tidak mampu mengelola tim, sedangkan tiga pemain dihukum larangan memperkuat timnas selama satu tahun.

Timnas Indonesia berada di atas angin pada pertandingan play-off babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 setelah calon lawannya, Cina Taipei, berada dalam kondisi compang-camping akibat sanksi yang diterima pelatih dan sejumlah pemain.

Federasi sepakbola Cina Taipei (CTFA) dalam keterangan resminya menyebutkan, sanksi kepada pelatih Wang Jiazhong dan beberapa pemain ini diberikan menyusul tindakan indisipliner pada Agustus dan September lalu di tengah pemusatan latihan (TC).

Pada 21 Agustus, tiga pemain, Chen Haowei, Bai Shaoyu, dan Duan Zhu keluyuran ke tempat hiburan malam bersama dua teman wanita mereka. Ketiga pemain ini kembali ke hotel, dan kehadiran mereka diketahui staf pelatih, tapi tidak diambil tindakan.

Bukan itu saja. Di tanggal yang sama, tiga pemain lainnya, Li Xiangwei, Lin Mingwei, dan You Jiahuang meninggalkan tempat penginapan untuk membeli wine. Kepergian mereka juga diketahui staf pelatih tanpa ada tindakan apapun.

Sedangkan pada 11 September, You Jiahuang, Chen Haowei, Bai Shaoyu, Duan Zhu, Lin Mingwei, dan You Jiahuang menerima kedatangan kerabat dan teman-temannya di tempat penginapan untuk minum-minum hingga tengah malam. Saat sarapan bersama, Chen Haowei, Bai Shaoyu, Duan Zhu, dan You Jiahuang tidak hadir, tapi tidak diambil tindakan.

Situasi itu membuat komite tim nasional CTFA menganggap Wang tidak becus dalam mengendalikan kelakuan para pemainnya, sehingga diberikan sanksi. Posisi Wang selanjutnya diserahkan kepada asisten pelatih Ye Xianzhong.

Sanksi juga diberikan kepada empat pemain timnas. You Jiahuang dihukum tak bisa memperkuat timnas selama enam bulan, serta denda sebesar 10 ribu yuan, atau sekitar Rp22 juta. Sedangkan Chen Haowei, Bai Shaoyu, dan Duan Zhu dilarang membela timnas selama satu tahun, dan denda sebesar 30 ribu yuan, atau sekitar Rp66,4 juta.

Sementara dua pemain, Li Xiangwei dan Lin Mingwei, hanya diberikan surat peringatan. Mereka diminta memberikan pernyataan penyesalan atas sikap yang sudah mereka lakukan.

Cina Taipei akan menghadapi Indonesia dalam dua pertandingan play-off di Thailand. Pada 7 Oktober, Indonesia terlebih dulu menjadi tuan rumah, dan selang empat hari kemudian giliran Cina Taipei yang berstatus menjamu skuad Garuda.