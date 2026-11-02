Dalam bentuk penghormatan besar menjelang salah satu laga Liga Champions yang paling panas, pelatih Atletico Madrid asal Argentina, Diego Simeone, memuji bintang Inggris Harry Kane dengan menyebutnya sebagai peraih Ballon d'Or yang layak, sehari menjelang pertemuan krusial yang mempertemukan timnya yang sedang bersinar dengan Bayern Munich.

Atletico Madrid bersiap menjamu raksasa Bavaria tersebut besok, Selasa, di Stadion Wanda Metropolitano, dalam laga krusial untuk mempertahankan catatan tanpa kekalahan dalam sembilan pertandingan beruntun. Tim Madrid itu memasuki pertandingan dengan moral tinggi setelah meraih kemenangan dalam delapan dari sembilan laga terakhir di seluruh ajang, termasuk kemenangan berharga atas rival mereka Real Madrid 2-1 dalam derbi ibu kota.

Kane Panutan bagi Generasi

Simeone memuji naluri mencetak gol Kane yang tinggi menjelang pertemuan yang dinantikan tersebut. Pelatih asal Argentina itu mengatakan dalam konferensi pers pembuka: "Pertama, saya ingin memberinya selamat atas kemenangannya yang layak meraih Ballon d'Or. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya selalu mengaguminya. Seiring kematangannya dari tahun ke tahun, ia telah mengembalikan level terbaiknya tanpa kehilangan sentuhan mencetak golnya. Ia tahu persis apa yang dibutuhkan tim."

Pelatih asal Argentina itu menambahkan bahwa pengaruh Kane melampaui sekadar mencetak gol, dengan menjelaskan: "Bakatnya adalah keuntungan nyata bagi permainan ini dan bagi para pemain muda yang menjadikannya panutan, karena ia meninggalkan warisan yang menunjukkan bahwa pencapaian besar bisa diraih dengan kerja keras."

Pertandingan berikutnya ATM Champions League 15.00 FCB

Persaingan Peringkat yang Berdekatan

Atletico Madrid menempati peringkat keenam belas dalam klasemen Liga Champions dengan koleksi empat poin dari tiga pertandingan, hanya berselisih satu poin dari Bayern Munich yang berada di peringkat keempat belas, yang bermain imbang dalam dua laga beruntun di turnamen ini, sehingga menjadikan laga Selasa menentukan bagi kedua tim dalam persaingan menuju babak berikutnya.

Simeone menutup pembicaraannya dengan menegaskan sulitnya mempertahankan konsistensi, dengan berkata: "Menemukan keseimbangan dan konsistensi adalah bagian yang paling sulit, dan itu yang kami semua kejar sebagai pelatih. Kita harus menikmati perjalanan ini dan menjalaninya dengan antusias seiring kita terus melangkah maju."