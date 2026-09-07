Slaven Bilic, pelatih baru timnas Kroasia, mengumumkan skuad pertamanya sebagai persiapan menghadapi jeda internasional mendatang.

Berbagai pertanyaan mencuat pada periode terakhir seputar nasib Luka Modric, bintang Milan, di tengah bertambahnya usia yang kini mencapai 41 tahun.

Namun Bilic memutuskan untuk memilih Luka Modric dalam skuad pertamanya sebagai pelatih timnas Kroasia.

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Kapten timnas Kroasia yang berpengalaman itu akan terus membela negaranya selama jeda internasional pada bulan September dan Oktober, yang merupakan kali pertama jeda internasional berlangsung selama tiga pekan berturut-turut.

Kroasia akan memulai perjalanannya di fase grup UEFA Nations League dengan menghadapi Republik Ceko pada 26 September, disusul laga melawan Spanyol pada 29 September.

Pada bulan Oktober, mereka akan menghadapi Inggris pada tanggal 3, kemudian kembali melawan Spanyol pada 6 Oktober.







