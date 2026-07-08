Jelang laga melawan Maroko... Real Madrid mencapai kesepakatan mengenai masa depan bintang utamanya

Setelah kembali ke sesi latihan tim nasional Prancis, yang sedang bersiap menghadapi tim nasional Maroko dalam babak perempat final Piala Dunia 2016, Aurélien Tchouaméni mengirimkan pesan tegas yang mengakhiri semua spekulasi mengenai masa depannya.

Menurut sumber dari jaringan "RFM" Prancis, pemain internasional tersebut telah mencapai kesepakatan penuh untuk memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid hingga Juni 2031.

Chouaméni, yang bergabung dengan Real Madrid dari Monaco pada musim panas 2022 dengan nilai transfer 80 juta euro, sebelumnya terikat kontrak yang berakhir pada Juni 2028.

Perpanjangan kontrak ini menjadi bukti kepercayaan timbal balik antara sang pemain dan klub "Los Blancos", terutama di tengah minat yang ditunjukkan oleh klub-klub besar Eropa terhadapnya.

Pemain berusia 26 tahun yang lulus dari Akademi Girondins de Bordeaux ini telah tampil dalam 49 pertandingan internasional bersama Les Bleus dan mencetak 3 gol.

Pada musim lalu, ia tampil dalam 49 pertandingan bersama Real Madrid, mencetak dua gol dan memberikan dua assist, serta berkontribusi dalam meraih treble bersejarah yang mencakup Liga Champions 2024, La Liga 2024, dan Piala Dunia Antarklub 2023, serta Piala Interkontinental 2025.

Pengumuman resmi mengenai transfer ini diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, sehingga Tchouaméni akan menjadi salah satu pilar utama dalam proyek Real Madrid untuk lima tahun ke depan.