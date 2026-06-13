Jelang laga melawan Maroko... Alisson membuat para penggemar Liverpool kecewa dengan pengakuannya yang menyakitkan

Kiper Brasil Alisson Becker menempatkan dirinya dalam situasi yang menegangkan dengan para pendukung Liverpool, setelah ia membuat pengakuan tak terduga yang mungkin memicu kemarahan mereka, beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara tim Samba melawan Maroko dalam laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026.

Absennya Alisson Becker dari posisi penjaga gawang merupakan salah satu ciri utama musim lalu yang mengecewakan bagi Liverpool. Para penggemar The Reds terpaksa menyaksikan Giorgi Mamardashvili dan Fredy Woodman lebih sering dari yang mereka harapkan selama Alisson absen karena cedera. Penyakit, kemudian cedera otot paha belakang, membuat kiper Brasil itu absen selama beberapa bulan.

Dengan dimulainya Piala Dunia di mana Alisson bersiap untuk menjadi penjaga gawang Brasil, ia mengakui bahwa beberapa pertandingan yang ia lewatkan pada musim semi lalu bertujuan untuk memastikan kebugarannya dalam kompetisi.

Dia berbicara kepada surat kabar Brasil yang ternama, O Estado de S.Paulo, dan mengatakan: "Saya siap 100% (untuk Piala Dunia). Absennya saya dari pertandingan Liverpool adalah bagian dari rencana untuk memastikan saya siap untuk Piala Dunia."

Dia menambahkan: "Semua orang tahu bahwa saya mengambil waktu istirahat sebelum Piala Dunia, tetapi juga karena keinginan saya yang kuat untuk tiba di Piala Dunia dalam kondisi prima. Saya pernah mengatakan sebelumnya: yang penting adalah bagaimana kita sampai ke Piala Dunia."

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Keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya!

Situs Liverpool Offside berkomentar, "Jelas hal ini akan memicu kemarahan para penggemar Liverpool (terhadap Alisson) karena mereka menyadari betapa tim ini membutuhkan kepemimpinannya di lini belakang saat tim ini hancur dalam beberapa pekan terakhir. Kenyamanannya dalam mengakui hal itu secara terbuka merupakan indikasi kuat lainnya bahwa ia mungkin akan hengkang musim panas ini."

Dan disimpulkan: "Ini juga bukti tambahan bahwa Arne Slot tidak mampu menggalang para pemain di sekitar visinya pada akhirnya. Sulit membayangkan seorang pemain di bawah asuhan Jürgen Klopp melakukan hal itu, atau bahkan jika melakukannya, membicarakannya secara terbuka kepada media."

Hingga saat ini, nama Alisson dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus, namun kemungkinan besar tidak akan ada kesepakatan besar yang terwujud hingga Piala Dunia berakhir atau Brasil tersingkir dari turnamen.

Dan jika Alisson pindah ke Italia atau ke tempat lain, pertanyaannya adalah apakah komite transfer Liverpool dan manajer baru Andoni Iraola percaya pada Mamardashvili untuk menggantikan Alisson, atau apakah mereka akan mencari kiper baru di tempat lain.