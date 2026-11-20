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Jelang laga melawan BVB akhir pekan ini, Gladbach tampaknya akan mengganti penjaga gawang.

Pelatih Borussia Mönchengladbach Alexander Blessin kabarnya memutuskan untuk melakukan perubahan di posisi penjaga gawang.

Menurut informasi Bild, bukan kiper utama Moritz Nicolas yang akan berdiri di bawah mistar Gladbach pada laga Bundesliga melawan Borussia Dortmund, Sabtu mendatang, melainkan pelapisnya, Daniel Batz.

Menurut laporan tersebut, Blessin berencana menjadikan pergantian kiper Gladbach ini permanen demi meraih poin yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan menghindari degradasi. Kedua kiper disebut sudah diberi tahu mengenai keputusan itu.

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Nicolas memulai musim ini sebagai kiper utama Gladbach. Namun, ia mengalami cedera otot tertarik pada akhir Oktober dan sejak itu absen. Batz menggantikan kiper berusia 29 tahun tersebut dalam tiga pertandingan berikutnya dan tampil solid.

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Batz dua kali mencatatkan clean sheet, masing-masing saat menghadapi SC Paderborn dan Karlsruher SC di DFB-Pokal. Sementara itu, Nicolas hanya sekali melakukannya dalam delapan laga kompetitif sebelumnya, yakni saat menang 5-0 atas klub Oberliga TSV Schott Mainz pada putaran pertama piala.

Sampai kapan kontrak Moritz Nicolas di Gladbach berlaku?

Menurut Bild, belum jelas apakah Nicolas, yang menjadi idola suporter, akan menerima keputusan untuk menjadikannya pelapis secara permanen dan bersaing merebut posisi utama, atau justru mencari alternatif lain. Kontraknya di Mönchengladbach berlaku hingga 2029 dan kabarnya memuat klausul pelepasan senilai 15 juta euro.

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Nicolas bergabung dengan tim utama Gladbach sejak 2016. Setelah beberapa kali dipinjamkan, ia melakoni debut profesionalnya pada 2022. Sejak itu, ia tampil dalam 95 laga kompetitif lainnya untuk Gladbach.