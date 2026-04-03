Jelang laga melawan Barcelona... Griezmann membagikan foto yang mengharukan sebagai tanda perpisahannya dengan Atlético

Menjelang akhir kariernya bersama Atlético Madrid, pemain Prancis Antoine Griezmann tampaknya bertekad untuk meninggalkan jejak yang kuat di sisa bulan-bulan ini, dimulai dari laga sengit melawan Barcelona, besok Sabtu.

Griezmann melontarkan pernyataan yang mengharukan yang mencerminkan antusiasme dan dedikasinya kepada tim, di mana ia menegaskan bahwa ia akan menjalani bulan-bulan terakhirnya bersama Los Rojiblancos dengan segenap tenaga dan tekadnya untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan dan setiap sesi latihan.

Klub Amerika Serikat, Orlando City, telah mengumumkan perekrutan penyerang Atletico Madrid asal Prancis, Antoine Griezmann, namun baru akan dimulai pada musim panas mendatang.

Griezmann mengatakan, dalam wawancara dengan situs resmi klub: "Saya menjalani pertandingan-pertandingan terakhir saya bersama Atlético Madrid dengan niat memberikan segalanya di setiap pertandingan dan setiap sesi latihan. Ini hanya beberapa bulan lagi, dan saya harus memberikan segalanya di lapangan."

Dia menambahkan: "Saya akan terus bekerja dan berusaha membantu tim dengan segala cara, baik melalui gol, umpan kunci, maupun kerja keras di lapangan. Saya selalu ingin melakukan lebih, bekerja lebih keras, dan bermain lebih banyak. Saya memiliki kepercayaan besar pada tim, pelatih, dan para pendukung, baik saat bertanding di kandang maupun tandang."

Mengenai laga yang dinantikan melawan Barcelona besok malam, Sabtu, dalam pekan ke-30 La Liga, Griezmann menjelaskan pentingnya mempertahankan identitas tim, dengan mengatakan: "Kita harus mempertahankan ketangguhan pertahanan dan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, dan bermain di hadapan para pendukung kita akan memberi kita keunggulan tambahan."

Saat ini, Atletico Madrid berada di peringkat keempat klasemen dengan 57 poin, hanya terpaut satu poin dari Villarreal yang berada di peringkat ketiga, sementara Barcelona memimpin liga dengan 73 poin dan unggul empat poin dari Real Madrid.

Griezmann merupakan salah satu bintang utama Atletico musim ini, di mana ia telah tampil dalam 43 pertandingan, mencetak 13 gol, dan menciptakan 4 assist.