Jelang laga melawan Arab Saudi... Pertandingan antara Uruguay dan Cape Verde mencatatkan sejarah di Piala Dunia!

Piala Dunia 2026 mencatat rekor bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika tim nasional Uruguay dan Cape Verde bertanding dalam laga yang berakhir imbang dengan skor menegangkan (2-2), sehingga menjadi pertandingan Piala Dunia pertama yang mempertemukan dua negara dengan kepadatan penduduk terendah dalam sejarah turnamen tersebut.

Menurut jaringan berita Argentina “TYC”, jumlah penduduk kedua negara tersebut tidak melebihi 4 juta jiwa, di mana Uruguay memiliki sekitar 3,5 juta penduduk meskipun telah meraih dua gelar juara dunia (1930), dan (1950), sedangkan jumlah penduduk Cape Verde hanya 530 ribu jiwa, di mana 120 ribu di antaranya tinggal di ibu kota Praia.

Tim Afrika ini, yang berpartisipasi untuk pertama kalinya di Piala Dunia, menampilkan performa luar biasa yang memukau para penonton. Kevin Pina membuka skor melalui tendangan bebas yang menakjubkan, mencetak gol pertama dalam sejarah negaranya di ajang Piala Dunia, sebelum Helio Farela menambah gol kedua, memperkuat kejutan “Cabo Verde” yang sebelumnya berhasil meraih hasil imbang berharga melawan Spanyol, favorit kuat untuk gelar juara.

Di sisi lain, Uruguay di bawah asuhan pelatih Marcelo Bielsa terus mengalami hasil yang kurang memuaskan setelah imbang pada laga pembuka melawan Arab Saudi (1-1), di Grup H yang menunjukkan keseimbangan mencolok setelah putaran pertama, di mana keempat tim sama-sama mengoleksi satu poin.

Setelah putaran kedua berakhir, Spanyol melesat ke puncak klasemen dengan raihan 4 poin berkat kemenangan telak atas Arab Saudi (4-0), sementara Uruguay dan Cape Verde masing-masing menambah poin mereka menjadi dua, sedangkan Arab Saudi tetap tertahan di satu poin di dasar klasemen.