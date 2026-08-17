Barcelona melanjutkan pujiannya kepada penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim, setelah ia mencuri perhatian dalam kemenangan besar 5-2 atas Basel, dalam laga persahabatan yang mempertemukan kedua tim sebagai bagian dari persiapan klub Catalan itu menyambut musim baru.

Pemain berusia 18 tahun itu tampil di awal babak kedua menggantikan Anthony Gordon, dan hanya butuh tiga menit saja untuk meninggalkan jejaknya dengan mencetak gol kedua Barcelona, sekali lagi menegaskan kemampuan mencetak golnya yang menarik perhatian selama masa persiapan.

Barcelona merayakan penampilan pemain Mesirnya itu melalui akun resminya di platform "X", dengan memposting foto Hamza usai mencetak gol, dan menyertakan kalimat: "Hamza memiliki naluri mencetak gol yang alami. Banyak gol tersimpan di kantongnya."



Pesan ini mencerminkan besarnya kepercayaan klub terhadap potensi sang pemain, setelah ia menjadi salah satu kejutan paling menonjol selama masa persiapan, berkat penampilan-penampilan istimewa yang ia tunjukkan dalam laga-laga persahabatan.

Hamza Abdel Karim tampil dalam seluruh laga persiapan Barcelona sebelum musim dimulai, hal yang memperbesar peluangnya untuk tampil bersama tim utama, terutama setelah kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain, dan belum adanya penyerang murni dalam daftar pelatih Hansi Flick sejauh ini.

Pemain Mesir itu menantikan tantangan baru bersama Barcelona, saat timnya menghadapi mantan klubnya, Al Ahly, Rabu mendatang, di Stadion Camp Nou, dalam laga persahabatan Piala Joan Gamper.

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