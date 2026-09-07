Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, menegaskan preferensinya terhadap Milan ketimbang Inter, namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa Nerazzurri layak mendapat rasa hormat yang besar, menjelang pertemuan kedua tim di Stadion Santiago Bernabeu, Selasa malam, di Liga Champions Eropa.

Mbappe telah berkali-kali berbicara tentang kekagumannya terhadap Milan selama beberapa tahun terakhir.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan pada 2024, pemain internasional Prancis itu menegaskan bahwa jika ia pindah ke Italia, hal itu hanya akan demi bergabung dengan Rossoneri, sebagaimana ia juga pernah mengungkapkan bahwa ia menonton seluruh pertandingan Milan di Serie A.

Mbappe mempertahankan sikapnya dalam sebuah wawancara dengan jaringan "Sky Sport Italia", menjelang pertemuan Real Madrid melawan Inter di Liga Champions Eropa, Selasa malam.

Mbappe berkata: "Tentu saja saya lebih menyukai Milan, tetapi Inter adalah lawan yang layak mendapat banyak rasa hormat. Ini tim yang memiliki kualitas."

Mbappe juga berbicara tentang hubungan pribadinya yang erat dengan penyerang Nerazzurri, Marcus Thuram, serta tentang rasa hormat yang ia miliki terhadap kapten tim, Lautaro Martinez.

Mbappe berkata: "Ketika saya melihat hasil undian, satu-satunya yang ada di pikiran saya adalah Marcus Thuram. Kami sudah bersahabat selama bertahun-tahun, dan saya tidak terlalu memikirkan Inter. Ini pertandingan besar bagi semua orang, dan tidak ada sahabat di lapangan."

Ia menambahkan: "Lautaro Martinez pemain yang hebat, tetapi saya berharap hal itu tidak terlihat besok. Menyenangkan bisa bermain melawan para penyerang yang mampu membuat perbedaan."



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