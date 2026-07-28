Jelang Laga Kontra MC Alger, Inzaghi Kejutkan Suporter Al Hilal dengan Keputusan Baru

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani tim Al Hilal, mengejutkan para pendukung "Sang Pemimpin" dengan sebuah keputusan baru, jelang laga uji coba melawan Mouloudia Aljazair.

Al Hilal akan berhadapan dengan Mouloudia Aljazair, besok Rabu, dalam pertandingan uji coba ketiga mereka pada pemusatan latihan di luar negeri di Austria, sebelum dimulainya musim sepakbola baru 2026-2027.

Jurnalis Arab Saudi, Hamad Al Sowailhi, mengatakan bahwa Inzaghi menarik kembali keputusan sebelumnya, dan menyetujui penyiaran laga melawan Mouloudia Aljazair, tanpa harus digelar tertutup.

Al Sowailhi menjelaskan bahwa klub Arab Saudi tersebut saat ini bekerja sama dengan saluran "STC TV" untuk mempersiapkan berbagai hal, demi menyiarkan pertandingan secara langsung.

Laga melawan Mouloudia Aljazair akan menjadi pertandingan ketiga yang dijalani Al Hilal dalam pemusatan latihan mereka di Austria, di mana sebelumnya mereka menang atas klub Austria Sturm Graz dengan skor 2-1, sebelum meraih kemenangan atas klub Afrika Selatan Mamelodi Sundowns dengan dua gol tanpa balas.

"Sang Pemimpin" akan menutup rangkaian pertandingan mereka pada pemusatan latihan di Austria pada 3 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al Ahli Qatar, sebelum kembali ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh.