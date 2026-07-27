Barcelona mengintensifkan upayanya untuk menyusun gambaran masa persiapan menjelang musim baru di bawah kepemimpinan Hansi Flick, dengan mengkaji kemungkinan menjalani laga persahabatan di Maroko, di saat rombongan Blaugrana bertolak menuju Inggris pada Senin hari ini untuk memulai kamp latihan mereka di "St George's Park".

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Flick akan memanfaatkan kamp ini untuk melanjutkan intensifikasi kerja fisik dan taktik bersama skuad tim yang tengah menjalani pekan-pekan krusial sebelum dimulainya musim secara resmi.

Melalui hal ini, Flick bertujuan memperkuat keharmonisan taktik tim dan mempercepat proses adaptasi para pemain baru.

Rombongan klub Catalan itu memuat hampir seluruh pemain yang tersedia dari tim utama, ditambah sejumlah besar pemain akademi.

Di antara nama-nama yang ikut serta, menonjol pendatang baru Karim Adeyemi, serta Ronald Araujo yang kembali setelah menjalani Piala Dunia, di samping Fermin Lopez yang melanjutkan program rehabilitasi pemulihannya dalam dinamika grup.

Daftar tersebut juga diwarnai kehadiran duet Frenkie de Jong dan Marc-André ter Stegen meski dalam kondisi khusus mereka masing-masing, sementara pemain Brasil Raphinha akan bergabung dengan rombongan pada pertengahan pekan setelah masa liburnya berakhir.

Dalam konteks terkait, Barcelona terus menentukan jadwal laga-laga persahabatannya di luar sesi latihan lapangan, di mana jurnalis Achraf Ben Ayad menegaskan bahwa klub Catalan itu tengah mengkaji kemungkinan menjalani laga persiapan baru di Maroko sebelum bergulirnya kompetisi Liga Spanyol.

Langkah ini membawa dimensi olahraga yang menonjol di samping sisi komersial, sebab Barcelona memiliki basis pendukung yang luas di Afrika Utara, dan menggelar laga persahabatan di tanah Maroko akan memungkinkan penguatan kehadiran internasionalnya, di samping meraih pemasukan finansial baru bagi kas klub.





Hingga kini belum jelas identitas calon lawan maupun jadwal pertandingannya, sementara manajemen olahraga dan sektor komersial klub tengah berupaya menemukan waktu yang tepat dalam jadwal yang sangat padat, dengan negosiasi yang akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang menurut Ben Ayad.

Sembari menanti kepastian kemungkinan menjalani laga di Maroko, tim asuhan pelatih Flick memusatkan perhatian pada agenda mendatang dalam persiapan musim panasnya yang padat, di mana mereka akan menutup kamp latihan di Inggris dengan menjalani dua laga persahabatan melawan Birmingham City pada 31 Juli ini, dan Preston North End pada 3 Agustus mendatang.

Setelah itu, Barcelona akan bertolak ke Italia untuk mengikuti turnamen segitiga di Udine pada 8 Agustus, yang di dalamnya mereka akan menghadapi Nottingham Forest dan Udinese, sebelum menutup rangkaian laga persiapannya dengan tampil di Piala Joan Gamper yang dijadwalkan pada 19 Agustus melawan Como.