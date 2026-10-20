Pertandingan yang dinanti-nantikan antara Barcelona dan tuan rumah Paris Saint-Germain hari ini bukan sekadar bentrokan antara dua raksasa benua Eropa, melainkan menyimpan kenangan tak terlupakan, antara malam bersejarah yang masih terukir dalam ingatan para pendukung Katalan, dan tahun-tahun terakhir ketika klub Prancis itu memaksakan keunggulannya dalam pertemuan langsung.

Menjelang laga yang dinantikan di Parc des Princes, situs resmi Barcelona mengenang kembali momen-momen paling menonjol dalam persaingan antara kedua tim, menghadirkan kembali salah satu comeback terbesar klub Katalan itu di Liga Champions, namun pada saat yang sama tidak mengabaikan sebuah kenyataan sulit yang terwujud dalam keberhasilan Paris Saint-Germain memenangkan pertemuan fase gugur terakhir antara kedua belah pihak.





Malam 6-1 yang tak terlupakan bagi Barcelona

Barcelona kembali mengingatkan pada pertemuan bersejarah yang mempertemukannya dengan Paris Saint-Germain pada musim 2016-2017, ketika tim Katalan itu menciptakan salah satu comeback paling menegangkan dalam sejarah Liga Champions.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Setelah kalah di leg pertama dengan empat gol tanpa balas, Barcelona berhasil membalikkan keadaan di leg kedua, meraih kemenangan dengan skor 6-1, dalam sebuah pertandingan yang tetap membekas dalam ingatan berkat gol penentu Sergi Roberto di detik-detik terakhir, yang memberi tim itu tiket lolos dan menyulut perayaan para pendukungnya.

Namun malam luar biasa itu tidak mencegah Paris menuliskan babak-babak baru dalam sejarah pertemuan antara kedua tim, setelah keseimbangan kekuatan berubah pada tahun-tahun berikutnya.

Pengakuan

Situs resmi Barcelona tidak hanya menghadirkan kembali malam remontada yang terkenal itu, tetapi juga menyinggung bahwa Paris Saint-Germain memenangkan dua pertemuan fase gugur yang mempertemukan kedua tim pada musim 2020-2021 dan 2023-2024.

Pada musim 2020-2021, Barcelona tersingkir dari turnamen di hadapan tim Prancis itu pada babak 16 besar, setelah kalah di leg pertama dengan skor 4-1, sebelum kedua tim bermain imbang tanpa gol di leg kedua.

Adapun pada musim 2023-2024, bentrokan terulang di babak perempat final, dan Barcelona berhasil menang di leg pertama dengan skor 3-2 di Paris, tetapi kalah di leg kedua dengan skor 4-1, sehingga tim Prancis itu memastikan lolos ke semifinal.

Pertemuan terbaru terjadi musim lalu, ketika Paris Saint-Germain mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1 di Stadion Olimpiade Lluís Companys, dalam fase liga, sehingga tim Prancis itu melanjutkan hasil positifnya atas rivalnya dari Katalan tersebut.

Perebutan puncak klasemen dan absennya sejumlah pemain yang mendera Barcelona

Pertemuan baru ini datang di tengah kesejajaran yang nyata antara kedua tim dalam tabel fase liga Liga Champions, karena masing-masing memiliki enam poin setelah menang dalam dua pertandingan pertama, dan Paris Saint-Germain unggul ke puncak dengan selisih satu gol dalam jumlah gol yang dicetak, dengan selisih gol kedua tim yang sama yakni tujuh gol.

Paris meraih kemenangan atas Slovan Bratislava dengan skor 6-1, kemudian mengalahkan Manchester City dengan skor 4-2, sementara Barcelona menang atas Feyenoord dengan skor 5-1, dan atas Galatasaray dengan skor 4-1.

Namun tim Katalan itu menerima pukulan fisik sebelum laga, setelah Jules Koundé dan Eric García mengalami cedera menghadapi Real Betis, sehingga keduanya bergabung dengan Andreas Christensen dan Roony Bardghji dalam daftar pemain yang absen.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain kehilangan tenaga Nuno Mendes, di samping kiper muda Alessandro Longoni.















