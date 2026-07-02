Jelang laga Aljazair vs Swiss... Panggilan telepon yang penuh amarah memicu krisis antara Mahrez dan Al-Ahly

Krisis yang melibatkan pemain Al-Ahly asal Aljazair, Riyad Mahrez, dengan klub Saudi semakin memanas, beberapa jam menjelang pertandingan yang dinantikan antara tim nasional negaranya melawan Swiss, dalam Piala Dunia 2026.

Timnas Aljazair akan berhadapan dengan Swiss, besok pagi Jumat, di Stadion BC Place di kota Vancouver, Kanada, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Beberapa jam sebelum pertandingan, jurnalis Saudi Muhammad Al-Bakiri mengungkap perkembangan terbaru terkait keinginan Al-Ahly untuk melepas Mahrez pada musim depan, meskipun kontraknya masih berlaku.

Laporan media sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Al-Ahly telah mengaktifkan klausul dalam kontraknya dengan bintang Aljazair tersebut, yang memungkinkannya untuk membatalkan kontrak secara sepihak sebelum 30 Juni lalu, dengan kompensasi sebesar 15 juta dolar AS.

Al-Bakiri menjelaskan bahwa agen Mahrez telah menghubungi manajemen Al-Ahli dengan nada marah, untuk menanyakan kebenaran berita tersebut, terutama karena ia belum menerima pesan melalui email.

Agen Mahrez menegaskan bahwa sang pemain berangkat ke Piala Dunia dengan keyakinan akan tetap bersama Al-Ahli hingga akhir kontraknya pada akhir musim depan, namun manajemen klub memberitahunya bahwa mereka akan mengambil keputusan akhir dalam waktu dua minggu.

Jurnalis Saudi lainnya, Sultan Al-Shamri, menegaskan bahwa manajemen Al-Ahli menangani masalah ini secara profesional, di mana mereka telah memberi tahu Mahrez dan agennya mengenai hal tersebut sebelum batas waktu klausul tersebut berakhir pada 30 Juni lalu.

Al-Shamri menjelaskan bahwa manajemen Al-Ahli sebenarnya ingin menunda keputusan tersebut hingga setelah Mahrez selesai berpartisipasi di Piala Dunia 2026, namun terpaksa mengambil langkah tersebut karena batas waktu yang diizinkan untuk membatalkan kontrak telah habis.

Jurnalis asal Saudi Arabia itu menuduh agen pemain asal Aljazair tersebut memperparah krisis dengan menyebarkan narasi yang ia anggap tidak akurat mengenai cara klub menangani Mahrez, demi memicu tekanan publik agar klub membatalkan keputusan tersebut.

Mahrez dianggap sebagai salah satu bintang terkemuka Al-Ahli dalam tiga tahun terakhir, sejak ia bergabung dengan tim tersebut dari Manchester City pada musim panas 2023, di mana ia membawa tim tersebut meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali, serta Piala Super Saudi satu kali.