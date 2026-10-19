Jelang laga akbar Eropa: Yamal beri peringatan ke PSG lewat pesan tiga kata

Lamine Yamal, bintang Barcelona, melayangkan pesan kepada Paris Saint-Germain, menjelang bentrok kedua tim yang dinanti besok Selasa, di Liga Champions Eropa.

Paris Saint-Germain akan menjamu Barcelona, besok Selasa, dalam laga pekan ketiga fase liga ajang Liga Champions Eropa.

Pertandingan ini sangat penting, di mana Lamine Yamal menyadari bahwa ia akan berada di bawah tekanan besar untuk menampilkan penampilan istimewa. Winger berusia 19 tahun itu tampil dengan awal musim yang luar biasa dengan mencetak 9 gol dan memberikan 10 assist dalam 11 pertandingan.

Lamine Yamal tiba di ibu kota Prancis bersama rekan-rekannya di klub Barcelona, hari ini Senin, dengan penuh percaya diri.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Dalam sebuah momen yang direkam oleh rekannya, Jules Koundé, di akunnya di Snapchat, Yamal melayangkan pesan kepada Paris Saint-Germain dengan berkata: "Paris, aku datang!".