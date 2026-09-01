Klub Al Ittihad melanjutkan aktivitas transfernya pada bursa transfer musim panas kali ini, beberapa hari jelang menjalani klasik pertamanya di musim baru, melawan rival tradisional Al Nassr.

Al Ittihad bersiap menghadapi Al Nassr pada Sabtu mendatang di Stadion Al Inma, Jeddah, dalam pekan kelima kompetisi Liga Roshn Saudi.

Dan 96 jam sebelum laga, jaringan "ESPN" mengungkap persetujuan klub Benfica atas kepindahan gelandangnya yang berkebangsaan Kolombia, Richard Rios, ke skuad Al Ittihad selama bursa transfer musim panas kali ini.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Rios akan bergabung dengan klub Saudi itu dengan status pinjaman selama satu musim, dengan nilai antara 3 hingga 4 juta euro, di mana Al Ittihad akan menanggung sepenuhnya gajinya, tanpa adanya klausul yang memungkinkan pembelian kembali.

Kontrak Al Ittihad dengan gelandang berkebangsaan Kolombia ini hadir di tengah kebutuhan mereka akan seorang pemain baru di posisi tersebut, terutama setelah kegagalan mereka mendatangkan sejumlah pemain belakangan ini, yang terakhir adalah Imam Ashour, bintang Al Ahly Mesir.

Rios akan menjadi pemain ketiga yang direkrut Al Ittihad di lini tengah selama bursa transfer musim panas yang sedang berjalan ini, setelah pemain Senegal Dion Lopy dari Almeria Spanyol, dan pemain Saudi Rakan Kaabi dari Al Feiha.

Pemain berusia 26 tahun itu akan meninggalkan klub Portugal tersebut setelah satu musim yang dilaluinya bersama mereka, ketika ia bergabung selama bursa transfer musim panas lalu, datang dari Palmeiras Brasil dengan nilai 16 juta euro.

Selama periode itu, Richard Rios tampil bersama Benfica dalam 51 pertandingan di berbagai kompetisi, yang selama itu ia berhasil mencetak 8 gol, serta memberikan 6 assist.