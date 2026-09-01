Klub Al Ahli Saudi berhasil menuntaskan sebuah transfer baru pada bursa transfer musim panas ini, hanya beberapa menit sebelum menjalani laga klasik melawan rival tradisional Al Hilal, dari cengkeraman rival tradisional lainnya, yakni Al Nassr.

Al Hilal menjamu Al Ahli, hari ini Selasa, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga tunda pekan ketiga Liga Roshn Arab Saudi.

Beberapa menit sebelum laga dimulai, jurnalis Saudi Khalid Al Rashid menegaskan bahwa Al Ahli telah benar-benar menuntaskan urusan kontrak dengan bek kanan Saudi Saeed Baatiyah, yang datang dari klub Al Fateh, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Al Rashid menjelaskan bahwa "Al Raqi" hanya menunggu persetujuan pemain untuk menuntaskan transfer secara resmi, setelah menyepakati dengan Al Fateh nilai finansial yang diminta.

Nama Baatiyah dikaitkan dengan Al Nassr dalam lebih dari satu kesempatan pada musim panas ini, terutama saat kiper Nawaf Al Aqidi mendekati kepindahan ke Al Fateh bulan lalu, sebelum transfer itu tiba-tiba terhenti.

Menurut Khalid Al Rashid, Al Nassr gagal menuntaskan kontrak dengan Saeed Baatiyah karena ketidakmampuannya menyediakan seluruh nilai transfer, di tengah pengawasan finansial yang diberlakukan terhadap mereka.

Perlu diketahui bahwa pemain berusia 24 tahun itu merupakan elemen utama di skuad Al Fateh sepanjang musim lalu, dan tampil bersama mereka dalam 34 pertandingan di berbagai ajang, di mana ia berhasil mencetak satu gol dan menyumbang satu assist.