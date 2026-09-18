Penyanyi asal Amerika Serikat, Tyler, The Creator, menjadi kandidat terkuat untuk tampil di bagian depan jersey Barcelona pada laga El Clasico melawan Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober di Stadion Spotify Camp Nou.

Identitas seniman yang tampil di jersey telah menjadi salah satu misteri paling menonjol yang mendahului setiap El Clasico sejak adanya kesepakatan sponsorship antara Barcelona dan Spotify.

Menurut yang diungkap surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona cenderung memilih Tyler, The Creator, meski kesepakatan tersebut belum final dan detailnya masih dalam tahap penentuan.

Meskipun sejumlah alternatif lain sempat dibahas dalam beberapa pekan terakhir, peluang seniman Amerika itu meningkat sehingga menjadi pilihan utama untuk inisiatif ini.

Apabila kesepakatan tersebut terkonfirmasi, kata "GOLF" bisa saja muncul di bagian depan jersey, sebagai referensi kepada merek pakaian GOLF WANG yang didirikan Tyler, The Creator, dan kata itu menjadi salah satu elemen paling sering muncul dalam desain serta pakaian merek tersebut.

Tyler, The Creator, memiliki pengaruh luas di Amerika Serikat yang melampaui musik hingga ke ranah mode dan media sosial. Kemampuannya memancing perbincangan dan menggerakkan komunitas digital yang besar juga menjadi faktor daya tarik bagi inisiatif ini, yang melaluinya Barcelona dan Spotify berupaya menciptakan dampak global yang melampaui pertandingan itu sendiri.

Dalam inisiatif ini, Drake tampil di bagian depan jersey Barcelona pada Oktober 2022, lalu disusul Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran, dan Olivia Rodrigo. Tyler, The Creator, bisa jadi menjadi nama berikutnya dalam daftar tersebut, meski kesepakatannya belum final.