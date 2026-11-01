Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, menantikan kembalinya 3 bek yang cedera menjelang laga yang dinantikan melawan Atletico Madrid, pada pekan ke-12 Liga Spanyol, setelah Andreas Christensen, Eric Garcia, dan Jules Kounde mendekati momen kembali ke lapangan.

Pertandingan ini memiliki arti yang sangat besar dalam perebutan puncak klasemen, mengingat Barcelona unggul dua poin atas Atletico Madrid dan tiga poin atas Real Madrid, yang membuat hasil laga yang dinantikan di Stadion "Metropolitano" berpengaruh dalam perhitungan persaingan menuju puncak klasemen.

Menurut "Radio Catalunya", ketiga bek tersebut telah menyelesaikan tahapan lanjutan dari program pemulihan, dan menjadi kandidat untuk kembali ke dalam skuad tim, sebuah dorongan penting bagi Flick, yang mengalami minimnya opsi pertahanan dalam beberapa pekan terakhir akibat beruntunnya cedera.

Christensen adalah yang pertama mengalami cedera, setelah ia menderita robekan pada otot rektus femoris yang merupakan bagian dari otot quadriceps paha, selama laga melawan Sevilla di Stadion "Sanchez Pizjuan". Setelah satu setengah bulan sejak cedera, bek asal Denmark itu mengikuti latihan bersama tim pada hari Minggu, sehingga melangkah lebih maju menuju pemulihan.

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Adapun Eric Garcia dan Jules Kounde, keduanya mengalami cedera selama kemenangan atas Real Betis, di mana yang pertama menderita cedera otot pada otot rektus femoris paha kanan, sementara bek asal Prancis itu mengalami keseleo pergelangan kaki.

Flick berharap pemulihan trio tersebut rampung sebelum laga melawan Atletico Madrid, terutama karena kembalinya mereka akan memberinya solusi tambahan di lini belakang pada salah satu pertandingan tersulit musim ini.