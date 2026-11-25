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Al Hilal kembali diperkuat pemain yang menjadi korban cedera saat membela Timnas Arab Saudi, jelang laga yang dinantikan melawan Al Ettifaq di Liga Roshn.

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Al Hilal akan bertandang ke markas Al Ettifaq di Dammam pada Sabtu mendatang, dalam pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

Sebanyak 72 jam sebelum pertandingan, Al Hilal melalui akun resminya di "X" merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa bek kanan mereka, Mohammed Mahzari, ikut serta dalam sesi pertama latihan bersama tim, sebelum kemudian melanjutkan program pemulihannya.

Mahzari mengalami cedera saat bergabung dengan Timnas Arab Saudi pada jeda internasional terakhir di bulan November ini, setelah tampil beberapa menit dalam laga persahabatan melawan Korea Selatan yang berakhir dengan kemenangan Arab Saudi 3-2.

Cedera tersebut membuat sang bek kanan absen saat Timnas Arab Saudi kalah 1-2 dari Uzbekistan dalam laga persahabatan di Doha, ibu kota Qatar, karena ia kembali ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi, untuk menjalani perawatan.

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Pemain berusia 24 tahun itu termasuk salah satu bintang Al Hilal pada musim ini. Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, menjadikannya andalan utama, dan ia telah tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan dua assist tanpa mencetak gol.

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Dengan demikian, sektor kanan Al Hilal kini kembali lengkap, setelah bek kanan lainnya, Hamad Al-Yami, sudah kembali berlatih bersama tim pada pertengahan November ini, usai pulih dari cedera panjang yang berlangsung selama 9 bulan.

Al-Yami mengalami cedera tempurung lutut saat menghadapi Al Taawoun pada 24 Februari lalu, dalam laga tunda pekan ke-10 Liga Roshn Saudi, dan kemudian menjalani operasi di Finlandia pada Maret lalu.

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Hamad Al-Yami kembali mengikuti latihan bersama Al Hilal sekitar 10 hari lalu, sembari menunggu kesempatan untuk kembali tampil dalam pertandingan pada periode mendatang.

Al Hilal menjalani laga kontra Al Ettifaq dengan status pemuncak klasemen Liga Roshn Saudi saat ini, dengan koleksi 30 poin dari 10 kemenangan dan satu kekalahan, unggul dua poin atas Al Qadsiah dan Al Nassr.

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Di sisi lain, tim asuhan pelatih asal Italia Simone Inzaghi itu menempati posisi ketiga Zona Barat Liga Champions Asia Elite dengan 10 poin dari 3 kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, hanya terpaut 3 poin dari Al Ain asal Uni Emirat Arab yang berada di puncak.

Al Hilal sebelumnya tergelincir pada laga terakhir Liga Champions Asia Elite. Meski sempat unggul dua gol tanpa balas, Neftchi Fergana asal Uzbekistan berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua, sehingga laga berakhir imbang 2-2.

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Al Hilal juga berhasil melewati babak 32 besar Piala Raja Saudi usai menang 2-0 atas Al Raed, dan kini bersiap menghadapi Al Hazem pada Selasa, 12 Januari mendatang, di babak 16 besar, di Kingdom Arena, Riyadh, ibu kota Arab Saudi.