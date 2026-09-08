Jelang Duel Eropa: Enrique Hadapkan Yaya Toure pada Pertanyaan Pelik

Pelatih Paris Saint-Germain asal Spanyol, Luis Enrique, berbicara tentang pelatih Slovan Bratislava asal Pantai Gading, Yaya Toure, menjelang pertandingan kedua tim di Stadion Parc des Princes, besok Rabu, dalam laga pertama babak pertama Liga Champions Eropa.

Pelatih Paris itu membagikan pandangannya soal awal karier Toure sebagai pelatih Slovan, ia mengatakan, "Ketika ia menjadi pemain di Barcelona, saya melatih tim-tim muda lalu tim cadangan. Ia adalah pemain kelas atas. Dan ia memperoleh pengalaman sebagai asisten pelatih."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato" Prancis: "Slovan adalah pengalaman pertamanya. Saya melihat tim yang menyukai penguasaan bola. Ia memanfaatkan pengalamannya dari Barcelona dan Manchester City."

Enrique pun bertanya-tanya: "Kita akan lihat besok apakah ia akan menunjukkan kecenderungan menyerang yang sama atau justru lebih condong ke bertahan?"

Ia melanjutkan: "Anda harus tahu bagaimana mengelola berbagai hal. Pertandingan tandang selalu sulit. Ketika Anda bermain di kandang, ada hal-hal yang bisa membantu Anda. Namun setiap pertandingan itu rumit. Anda harus menekan semaksimal mungkin."

Perlu dicatat bahwa Paris Saint-Germain menjuarai dua edisi terakhir Liga Champions Eropa, di bawah kepemimpinan pelatihnya, Luis Enrique.

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