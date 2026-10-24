Belakangan ini, kritik berulang kali dilontarkan kepada Real Madrid, sementara rival mereka, Barcelona, dipuji setinggi langit atas kekuatan serangannya di bawah pelatih Hansi Flick. Fakta ini disebut Mourinho "tidak adil" karena alasan tertentu.

"Kami dipandang sebagai produk jadi, sesuatu yang bagaimanapun juga sangat sulit dalam sepak bola. Padahal, kami bahkan belum mencapai tahap lanjut dalam proses ini. Kami baru bekerja sama selama tiga bulan," jelasnya dalam konferensi pers menjelang duel pada Minggu.

"Kami masih jauh dari produk jadi. Kami masih berada di tahap awal, ketika pelatih mengenal tim, menganalisisnya, dan menentukan arah, sementara para pemain juga mengenal pelatih dan caranya bekerja," lanjut Mourinho.

Karena itu, "menurut saya tidak adil membandingkan tim yang masih berada pada tahap perkembangan ini dengan tim yang sudah padu setelah bermain bersama selama bertahun-tahun." Ia pun tidak ingin menjadikan duel melawan Flick sebagai tolok ukur, sebab "segala yang telah dilakukan sebelumnya tidak lagi berarti dalam pertandingan ini. Pertandingan ini benar-benar spesial."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Terlepas dari hasil akhir laga melawan Barca, yang mungkin sedikit lebih diunggulkan mengingat tim asal Katalonia itu memenangi enam dari tujuh El Clasico terakhir, pelatih Los Blancos yakin: "Real Madrid meraih gelar bersama Mourinho!"