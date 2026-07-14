Jelang dimulainya bursa transfer musim panas... Al-Ahli Saudi menyelesaikan transfer keempatnya

Klub Al-Ahli Saudi telah menyelesaikan transfer keempatnya selama bursa transfer musim panas mendatang, meskipun bursa tersebut belum secara resmi dibuka.

Periode bursa transfer musim panas di Liga Saudi akan dimulai pada 22 Juli mendatang dan berlangsung hingga ditutup pada 12 Oktober mendatang.

Meskipun demikian, Al-Ahli terus melakukan serangkaian transfer yang kuat bahkan sebelum dimulainya bursa transfer musim panas, di mana mereka kini berada di ambang penyelesaian transfer keempat, yaitu dengan mendatangkan gelandang Naif Masoud dari Al-Fateh.

Surat kabar Saudi "Al-Sharq Al-Awsat" melaporkan bahwa Masoud akan terbang ke Portugal dalam beberapa jam ke depan untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak kepindahannya ke Al-Ahli, sebelum bergabung dengan pemusatan latihan tim di luar negeri.

Masoud akan menjadi rekrutan keempat Al-Ahli di bursa transfer musim panas ini, setelah mendatangkan pemain sayap asal Saudi, Mishaal Al-Mutairi, dari Abha; bek asal Gambia, Abubakar Sidi Kinteh, dari Tromsø (Norwegia); serta gelandang asal Armenia, Edward Spirtseyan, dari Krasnodar (Rusia).

Menurut surat kabar tersebut, Al-Ahli berupaya menyelesaikan semua transfernya lebih awal, agar para pemain memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk berlatih di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, selama pemusatan latihan pramusim.

Naif Masoud memulai kariernya bersama tim Al-Qadisiyah, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada tahun 2020, sebelum pindah ke Al-Khaleej dengan status pinjaman pada Januari 2024, lalu ke Al-Fath pada musim panas tahun yang sama.

Selama musim lalu, pemain berusia 25 tahun ini tampil dalam 27 pertandingan bersama Al-Fateh di Liga Roshen dan Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin, di mana ia hanya mencetak satu gol dan tidak memberikan assist sama sekali.