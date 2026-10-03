Winger asal Prancis, Kingsley Coman, kembali tampil bersama Al Nassr setelah pulih dari cedera, tak lama sebelum menjalani laga derby Riyadh melawan Al Diriyah.

Al Nassr akan menghadapi Al Diriyah pada 9 Oktober mendatang di Stadion Al Awwal Park, Riyadh, dalam pekan kedelapan Liga Roshn Saudi.

Kurang dari sepekan menjelang derby Riyadh, Al Nassr menjalani laga uji coba melawan tim Al Anwar yang berlaga di divisi pertama Liga Saudi, pada Sabtu hari ini, dan berhasil menang dengan skor 2-1.

Bintang asal Senegal, Sadio Mane, mencetak gol pertama untuk Al Nassr, sebelum pemain muda Saad Haqawi menambah gol kedua.

Namun hal yang paling penting adalah kembalinya Coman untuk tampil, selain winger asal Arab Saudi, Abdulrahman Ghareeb, setelah keduanya pulih dari cedera yang mereka alami baru-baru ini, di mana yang pertama tampil sebagai starter, dan yang kedua sebagai pemain pengganti.

Perlu diingat bahwa Al Nassr menempati posisi ketiga di klasemen Liga Saudi dengan 16 poin, hasil dari 5 kemenangan, satu kali seri, dan satu kali kalah, berselisih dua poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen, serta satu poin di belakang Al Ittihad yang berada di posisi kedua.