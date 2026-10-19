Rangkaian kontroversi bermula dari kemenangan spektakuler Barca 5-2 di kandang Betis, tim peringkat keempat klasemen, pada Sabtu. Salah satu pemicunya adalah kartu merah untuk gelandang Betis Facundo Bernal, yang didapat setelah aksi Lamine Yamal. Pelatih Betis Manuel Pellegrini kemudian murka dan menyebutnya "sebuah aib", seraya mengecam "keputusan-keputusan yang sulit dipahami dan tidak bisa dijelaskan".

Karena Barcelona dan wasit merupakan topik sensitif, terutama di Real, pelatih Real Jose Mourinho ditanya soal itu pada Minggu setelah timnya menang atas FC Sevilla. Secara khusus, seorang reporter ingin mengetahui pendapatnya tentang kepemimpinan wasit Ricardo de Burgos.

Jawaban Mourinho mengejutkan: "Saya tidak menontonnya. Tidak ada tayangan ulang, cuplikan pertandingan, tidak ada apa-apa. Saya justru menonton Leipzig." Laga Bundesliga antara Leipzig, calon lawan Real di Liga Champions, dan FC Bayern yang berakhir 1-6 berlangsung bersamaan dengan pertandingan Barcelona di kandang Betis.

Mourinho menjelaskan: "Saya hanya ingin memikirkan Sevilla, tetapi persiapan untuk pertandingan itu sudah selesai." Ia mengaku "oldschool" dalam mempersiapkan pertandingan dan menginap di pusat latihan Valdebebas, sendirian atau bersama seorang asisten, sebelum laga: "Saya bisa berkonsentrasi dengan baik di sana. Saya menonton Bayern melawan Leipzig dan tidak mengikuti hal lain. Ini bukan lelucon, saya benar-benar tidak menontonnya."

Namun, karena pertandingan itu kemudian menjadi perbincangan hangat, Mourinho akhirnya tetap mendengar soal kontroversinya: "Belakangan saya mendengar orang-orang membicarakannya. Dan saya juga tidak terkejut." Sambil tersenyum, ia menambahkan: "Hari biasa di kantor."

Namun, lawan Real pada Minggu itu juga merasa dirugikan. Semua pihak di FC Sevilla sepakat bahwa Arda Güler, pencetak gol indah, seharusnya diusir karena dugaan sikutan saat beradu lari dengan Peque Fernandez.

Mourinho enggan berkomentar soal itu karena tidak ada rekaman televisi yang dapat memastikan apa yang terjadi. Namun, pria Portugal itu mengatakan bahwa jika suatu saat Real diuntungkan, ia "tidak akan ragu untuk mengakuinya".

Getty Images

Kapan Real dan Barcelona bertemu dalam El Clasico?

Real (melawan Leipzig) dan Barcelona (melawan PSG) akan berlaga di Liga Champions pada pertengahan pekan. Setelah itu, perhatian beralih ke duel langsung mereka di liga. "Sebelum Rabu pukul 23.00, saya tidak akan meluangkan satu menit pun untuk memikirkan lawan kami berikutnya di liga," tegas Mourinho.

Pasukan Mourinho sudah berada di bawah tekanan menjelang lawatan ke Camp Nou pada Minggu malam. Setelah sembilan pertandingan, mereka baru menempati peringkat ketiga klasemen dan tertinggal enam poin dari Barca yang kokoh di puncak.