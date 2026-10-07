Al Ahly meraih kemenangan besar, sementara Zamalek menelan kekalahan, pada jornada pertama Piala Ibu Kota Mesir "Piala Liga", beberapa hari jelang laga el Clasico.

Stadion Internasional Kairo akan menjadi tuan rumah pertemuan Zamalek dan Al Ahly, pada Minggu mendatang, dalam rangka jornada keenam fase pertama kompetisi Liga Primer Mesir musim 2026-2027.

Pada laga pertama, Al Ahly meraih kemenangan besar atas Petrol Assiut dengan skor telak 5-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion Al Salam hari Rabu ini.

Gol-gol Al Ahly tercipta melalui Mohamed Magdy Afsha pada menit ke-2, Sofiane Bendebka pada menit ke-33, Hussein El Shahat dengan dua gol pada menit ke-58 dan ke-60, serta Omar Sayed Moawad pada menit ke-79.

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Dengan hasil ini, Al Ahly meraih tiga poin pertama di puncak Grup Ketiga, sementara tim Petrol Assiut tetap tanpa poin.

Al Ahly menjalani pertandingan dengan susunan pemain yang terdiri dari para pemain cadangan ditambah sejumlah pemain inti, di mana kiper Hamza Alaa bermain, dengan di depannya ada Tawfik Mohamed, Yassin Marei, Ashraf Dari, Ahmed Eid, Ali Mahmoud, Ahmed Reda, Afsha, Hussein El Shahat, Taher Mohamed Taher, dan Sofiane Bendebka.

Pada laga kedua, Zamalek mengalami kekalahan telak di tangan ZED, dengan skor 0-3, di Stadion Arab Contractors.

Ibrahim Salah, pelatih umum Zamalek, memimpin tim putih yang bermain dengan susunan pemain yang terdiri dari para pemain muda, ditambah Seif Farouk Jaafar, yang telah lama dicoret dari sesi latihan.

Yang turut mengawal gawang adalah pemain Mahmoud El Shenawy, dengan di depannya ada Ezzat Mohamed, Ahmed Hossam, Khaled El Sayed, Mohamed Farag, El Sayed Osama, Ziad Medhat, Ahmed Safwat, Hossam Ashour El Taqy, Seif Jaafar, dan Adham Haseeb.

Tiga gol ZED dicetak oleh Marwan Hagig pada menit ke-40 dan Ahmed Atef "dua gol" pada menit ke-54 dan ke-55, sehingga tim meraih 3 poin yang menempatkannya di puncak Grup Pertama, sementara Zamalek berada di dasar klasemen tanpa poin.