Sejumlah pendukung Manchester United meluapkan kemarahan besar setelah akun tiket musiman milik mereka dibatasi, menjelang dimulainya Liga Premier Inggris pada bulan Agustus mendatang.

Langkah ini diambil menyusul upaya dari pihak United untuk mengidentifikasi calon penjual tiket dan mereka yang melanggar syarat dan ketentuan penjualan tiket klub.

Namun para pendukung menyampaikan kepada jaringan "BBC Sport" bahwa mereka yang diberitahu bahwa tiket musiman mereka kini berisiko dibatalkan mencakup banyak pendukung paling setia klub, dan mereka menegaskan bahwa mayoritas tidak melakukan kesalahan apa pun.

"Saya merasa marah soal ini - mereka hanya ingin kami pergi," ujar Andy, seorang pemegang tiket musiman selama lebih dari 35 tahun, yang diberitahu bahwa akunnya dibatasi pada Senin malam.

Ia menambahkan: "Ayah saya sudah menjadi pemegang tiket musiman sejak tahun 1974, ketika kami berada di divisi dua. Kini ia sudah pensiun, dan saya harus membantunya dalam segala hal yang berkaitan dengan internet sejak tiket menjadi digital."

Ia melanjutkan: "Pergi ke pertandingan adalah ikatan kami. Hal-hal seperti inilah yang terkadang membuat orang-orang tua tetap hidup."

Ia menyambung: "Ini sudah cukup melelahkan bagi kesehatan mental saya, tetapi saya rasa ini juga bisa membuat ayah saya sakit."

Klub Manchester United menolak memberikan komentar mengenai proses tersebut maupun reaksi para suporter ketika diminta melakukannya.

Dalam salah satu surel yang dikirim kepada seorang pendukung, yang telah dilihat oleh BBC Sport, Manchester United menyatakan: "Kami telah mengidentifikasi pola-pola yang terkait dengan akun tiket Anda yang perlu kami pahami dengan lebih jelas."

Klub menambahkan: "Kami perlu menentukan apakah ada penjelasan langsung atas aktivitas yang telah diidentifikasi."

Dalam situasi saat ini, pembatasan telah diberlakukan pada akun elektronik orang-orang yang dicurigai, sehingga mencegah mereka membeli dan mengalihkan tiket.

Mereka yang akunnya dilaporkan diminta untuk menyerahkan bukti kepada klub guna membela diri jika merasa dituduh secara tidak adil.

Klub United belum membatalkan tiket apa pun hingga saat ini, dan komite banding akan mengambil keputusan akhir untuk setiap kasus sebelum dimulainya musim Liga Premier Inggris pada bulan Agustus mendatang.

Namun para pendukung seperti Andy mengatakan bahwa mereka tidak diberitahu secara jelas apa yang dituduhkan kepada mereka, dan kurangnya informasi membuat mereka merasa seolah-olah diajak untuk menjerat diri sendiri, serta bahwa kebingungan ini menimbulkan kecemasan yang besar.

Andy berkata: "Mereka sudah mengambil uang tiket musiman saya."

Ia melanjutkan: "Mereka tidak peduli bagaimana hal ini memengaruhi orang-orang, hubungan mereka, dan mungkin kesehatan serta kondisi psikologis mereka. Tidak ada empati sama sekali."

Ia menutup: "Saya merasa seolah-olah orang-orang dihukum karena kesetiaan mereka. Mereka tidak menginginkan penggemar, tetapi menginginkan pelanggan."

Tiket musiman berbentuk kertas telah menjadi hal masa lalu di Liga Premier Inggris.

Klub-klub kini menggunakan sistem digital yang memungkinkan para pendukung mengunduh tiket ke ponsel mereka, dan perubahan ini di banyak klub disertai dengan aturan yang lebih ketat mengenai bagaimana dan seberapa sering pemegang tiket dapat mengalihkan tiket mereka kepada orang lain.

Di Manchester United misalnya, tiket musiman para suporter dapat dibatalkan jika mereka tidak hadir atau tidak mengirimkan tiket mereka kepada teman dan anggota keluarga yang terdaftar dalam sedikitnya 16 dari 19 pertandingan di Liga Premier Inggris.

Musim lalu, klub memindahkan 500 pemegang tiket musiman dari kursi yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun demi mengakomodasi peningkatan jumlah tiket hospitality.

Manchester United telah melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap tenaga kerjanya sejak akuisisi sebagian oleh perusahaan Ineos pada tahun 2024, termasuk mereka yang bekerja di bidang penjualan tiket.