Jelang AS Roma Vs Inter Milan, Marco Materazzi Kirim Pesan Pada Jose Mourinho

Marco Materazzi masih ingat ketika Jose Mourinho merasa kesal dengan lagu AS Roma dan ia yakin The Special One tidak berubah.

Materazzi memenangkan treble winners di bawah kepelatihan Mourinho bersama Inter Milan pada 2010. Nerazzurri berhasil memenangkan gelar Serie A Italia, Coppa Italia, dan Liga Champions pada musim 2009/10, sebelum pelatih asal Portugal itu pindah ke Real Madrid.

Mourinho akan bertemu dengan mantan klubnya, Inter, di Stadio Olimpico, Sabtu (4/12) besok.

Jelang pertandingan ini, Materazzi, yang tampil di 35 pertandingan di bawah asuhan Mourinho antara 2008 dan 2010, mengirimkan pesan kepada mantan pelatihnya itu.

"Ia sama seperti biasanya, dia tidak berubah," ujar Materazzi kepada La Gazzetta dello Sport.

"Ia bekerja di lingkungan yang berbeda dan menarik. Kami adalah lawan, tapi jauh di lubuk hati, kami semua mendukung dia. Sekarang Roma ada di hatinya."

"Ia akan memiliki kenangan manis hingga kick-off, tapi setelah itu akan menjadi pertarungan di lapangan."

Materazzi mengenang bagaimana Mourinho pernah dibuat jengkel dengan lagu AS Roma: "Itu terjadi sebelum final Coppa Italia [antara Inter dan Roma] di Stadio Olimpico pada 2010."

"Lagu Roma dimainkan sebelum kick-off dan dia marah karena itu. Ia memotivasi kami dengan permainan pikirannya dan dia telah membangun tim yang lebih kuat dari kesulitan-kesulitan."

"Ada perbedaan antara Roma dan Inter sekarang. Tim [Simone] Inzaghi memiliki kedalaman yang lebih, sementara Roma membutuhkan empat atau lima pemain baru, saya pikir hal yang sama sebelum Mourinho tiba."

Ketika ditanya apa kata-kata yang akan disampaikan Materazzi kepada Mourinho sebelum pertandingan lawan Inter, ia pun menjawab: "Ingat Anda bermain melawan tim Anda, jadi tidak ada urusan yang lucu."