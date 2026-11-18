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Dua pemain Liga Elite Jawwy (liga Arab Saudi U-21) mengawali era bersejarah bagi stadion klub Al Qadsiah dalam laga uji coba melawan wakil Bahrain, Riffa.

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Al Qadsiah menang 4-2 atas wakil Bahrain, Riffa, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Rabu (hari ini) di Stadion Aramco. Laga tersebut merupakan pertandingan pertama tim utama di stadion baru itu.

Pemain asal Prancis, Mohamed Sanjari, mencetak gol pembuka Al Qadsiah di stadion baru pada menit ke-46, sebelum bek asal Spanyol, Nacho Fernandez, menambah gol kedua pada menit ke-56.

Gol ketiga dan keempat dicetak oleh dua pemain tim U-21 Al Qadsiah, yakni Basil Al-Abadi dan Fahhad Al-Shammari. Keduanya termasuk pemain terbaik Liga Elite Jawwy musim ini.

Dimotori Al-Abadi dan Al-Shammari, Al Qadsiah menempati peringkat ke-12 klasemen liga Arab Saudi U-21 dengan koleksi 11 poin, hasil dari tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan.

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Al Qadsiah sebelumnya telah membuka Stadion Aramco, yang berdiri di atas lahan seluas 800.000 meter persegi dengan kapasitas 47.000 penonton. Stadion ini akan menjadi tuan rumah laga-laga tim utama dalam beberapa waktu ke depan.

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Namun, pertandingan tersebut hanya disaksikan 2.000 suporter guna menguji kesiapan fasilitas dan layanan logistik, sebagai persiapan menuju peresmian stadion serta perannya sebagai tuan rumah Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2034.

Stadion Aramco, markas baru Al Qadsiah, semula dijadwalkan diresmikan saat bergulirnya Piala Asia 2027. Namun, penundaan turnamen tersebut dari Januari ke Desember tahun depan mengubah rencana itu.

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Menurut surat kabar Arab Saudi, Al Riyadiyah, laga resmi pertama di stadion baru ini akan berlangsung di Liga Elite Jawwy, ketika Al Qadsiah menjamu Al Hilal pada Senin, 23 November mendatang, dalam pekan ke-11.

Setelah itu, stadion akan menggelar laga resmi pertama tim utama pada Jumat, 27 November, ketika anak asuh pelatih asal Irlandia, Brendan Rodgers, berhadapan dengan Al Fayha dalam pekan ke-13 Liga Roshn.

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Al Qadsiah saat ini berada di peringkat kedua klasemen Liga Roshn dengan 28 poin, hasil dari sembilan kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Al Hilal dan unggul selisih gol atas Al Nassr yang berada di posisi ketiga, meski sudah memainkan satu laga lebih banyak dibanding keduanya.

Di sisi lain, klub dari wilayah timur itu menempati peringkat kelima Grup Barat Liga Champions Asia Elite dengan delapan poin, hasil dari dua kemenangan dan dua hasil imbang tanpa sekali pun menelan kekalahan.

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Di ajang Piala Khadimul Haramain Syarifain, Al Qadsiah lolos dari babak 32 besar usai menang telak 5-0 atas Al Taee. Mereka kini bersiap menghadapi Neom pada Selasa, 12 Januari mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd, Dammam, dalam babak perempat final.

Al Qadsiah juga tampil di Piala Super Arab Saudi yang digelar di Kuwait. Mereka bersiap melakoni laga berat kontra Al Ahli pada 20 Desember mendatang di babak semifinal, dan akan menghadapi pemenang laga semifinal lainnya antara Al Nassr dan Al Kholood jika berhasil melaju ke partai final.