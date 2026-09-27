Real Madrid kembali dilanda badai cedera. Jumlah pemain yang absen pada fase musim ini sama seperti tahun lalu, dengan 6 pemain skuad Los Blancos yang saat ini tengah menjalani perawatan.

Menekan angka cedera menjadi salah satu target Real Madrid untuk mengembalikan daya saingnya, mengingat masalah fisik telah menjadi sumber ketegangan di klub. Los Blancos merasa frustrasi akibat 60 cedera yang menumpuk pada tim musim lalu, menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Hanya Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, dan Fran Garcia yang selamat dari cedera. Sementara sisanya absen dengan tingkat yang beragam, menjadikan musim itu penuh dengan absennya para pemain. Pada empat bulan tercatat tujuh pemain mengalami cedera, dan jumlahnya mencapai puncak pada November dengan menembus angka 11 pemain.

Namun tampaknya krisis ini tak berujung, di mana jeda internasional pun ternyata merugikan. Pelatih Jose Mourinho saat ini harus kehilangan enam pemain: Rodrygo, Militao, Mendy, Mbappe, Valverde, dan Konate.

Secara keseluruhan, Real Madrid telah menumpuk 9 cedera hingga saat ini musim ini, jumlah yang sama dengan periode yang sama tahun lalu, sehingga krisis cedera menjadi tak berkesudahan di tubuh Los Merengues.

Perlu diingat bahwa Mourinho memang telah terpaksa menjalani lima laga pertama dengan tujuh pemain absen di setiap pertandingan.

Real Madrid kembali berlatih besok Senin setelah istirahat selama sepekan, dan menghadapi situasi sulit hingga para pemain tim nasional kembali.

Mourinho hanya akan memiliki enam pemain dari tim utama dalam beberapa hari ke depan: Courtois, Lunin, Carreras, Rudiger, Asensio, dan Tchouameni.

Tidak ada satu pun penyerang dalam daftar pemain yang tersedia. Adapun sisanya adalah enam pemain cedera dan 14 pemain yang bergabung dengan tim nasional masing-masing, termasuk Thiago Pitarch, yang bergabung dengan timnas Spanyol U-20 setelah tampil kemarin bersama Real Madrid Castilla.

Jeda yang Terkutuk

Karena itu, Mourinho tidak bisa berbuat banyak selama periode ini untuk memperbaiki performa tim atau menggarap aspek-aspek tertentu. Pelatih itu akan sekadar berfokus mengaktifkan pemain yang tersedia dan melibatkan para pemain tim muda bersama mereka untuk menyelesaikan sesi-sesi latihan mendatang.

Ditambah lagi harapannya agar "virus FIFA" tidak semakin berdampak pada para pemainnya, setelah masa jeda yang menyaksikan cedera Konate, dan terutama Mbappe. Semua ini datang setelah cedera Valverde pada laga derby sebelum jeda internasional.

Memang benar bahwa tiga masalah fisik terakhir tampaknya tidak terlalu serius. Faktanya, tidak satu pun dari ketiga pemain tersebut (Valverde, Mbappe, dan Konate) yang dicoret dari laga melawan Villarreal pada 10 Oktober.

Kembalinya Militao

Tampaknya ada kabar gembira dari ruang perawatan, di mana Militao kemungkinan besar akan kembali berlatih bersama Los Blancos. Pemain Brasil itu mungkin mulai bergabung secara parsial dengan tim mulai besok.

Sebagaimana diberitakan surat kabar Marca, bek tengah itu baru-baru ini mengunjungi dokter yang melakukan operasi untuk menangani cedera tendon serius yang dialaminya pada April lalu. Dokter telah memberinya lampu hijau untuk kembali berlatih bersama tim, sebagai langkah terakhir menuju pemulihan total. Kepulangannya kini akan bergantung pada sejauh mana kemajuannya dalam latihan bersama rekan-rekannya dan waktu yang ia butuhkan untuk mencapai puncak kebugaran fisiknya, namun ia diperkirakan akan kembali pada Oktober.



