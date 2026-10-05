Jeda internasional membalikkan keadaan di Barcelona: Hamza Abdelkarim diuntungkan oleh krisis Raphinha

Jeda internasional meninggalkan peringatan penting bagi Hansi Flick, setelah Raphinha kembali ke Barcelona dalam kondisi mengalami edema otot kecil di bagian belakang paha kanannya, meski pemeriksaan medis telah menyingkirkan adanya cedera serius, hal yang mungkin mendorong staf teknis untuk mengistirahatkannya pada laga mendatang menghadapi Getafe di Liga Spanyol.

Potensi keputusan mengistirahatkan Raphinha ini muncul di tengah jadwal padat yang menanti Barcelona, yang mencakup dua laga krusial di Liga Champions melawan Galatasaray dan Paris Saint-Germain, di samping laga El Clasico melawan Real Madrid pada tanggal 25 bulan ini, sehingga pengelolaan beban pemain menjadi prioritas bagi Flick dan staf pendampingnya.

Raphinha menjadi elemen utama dalam skuad Barcelona musim ini, setelah tampil di seluruh laga tim, namun potensi absennya dari laga melawan Getafe bisa memberi Flick kesempatan untuk memainkan nama-nama lain di lini serang, dengan yang terdepan adalah pemain Brasil, Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus tiba di Barcelona selama musim panas dari Manchester City, dan berhasil beradaptasi dengan cepat bersama tim barunya, serta memanfaatkan periode jeda internasional untuk tetap tinggal di Barcelona dan bekerja meningkatkan kesiapan fisiknya, setelah tidak dipanggil masuk ke dalam skuad timnas Brasil.

Penyerang Brasil itu meninggalkan jejaknya pada penampilan-penampilan sebelumnya, setelah mencetak dua gol di babak kedua usai masuk sebagai pengganti, sehingga menjadi kandidat kuat untuk mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter menghadapi Getafe, di tengah potensi absennya Raphinha.

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Hamza Abdelkarim menanti kesempatannya

Pada saat yang sama, nama Hamza Abdelkarim mencuat sebagai opsi lain bagi Flick untuk memperkuat lini serang, karena penyerang muda Mesir itu berupaya mendapatkan kesempatan lebih besar bersama tim utama, setelah sejauh ini hanya tampil dalam menit-menit yang terbatas.

Hamza tiba di Barcelona dengan moral tinggi, setelah mencetak gol pertamanya bersama timnas utama Mesir selama periode jeda internasional terakhir, selain itu perpanjangan kontraknya dengan klub dan keberadaannya dalam perhitungan tim utama turut memperkuat peluangnya untuk mendapatkan menit-menit baru.

Meskipun Gabriel Jesus tampak lebih unggul darinya dalam perhitungan Flick, kondisi laga melawan Getafe bisa memberi Hamza kesempatan untuk tampil, terlebih ia adalah penyerang murni yang menonjol dalam kehadiran di dalam kotak penalti dan kemampuan menuntaskan serangan, hal yang menjadikannya salah satu alternatif yang diajukan untuk menutup absennya Raphinha jika keputusan mengistirahatkannya dipastikan.