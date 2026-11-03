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Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst yakin timnya bisa memanfaatkan kelemahan Inter yang tengah babak belur dalam laga Liga Champions di De Kuip, Selasa. Van Bronckhorst juga menyatakan keyakinan penuh bahwa skuadnya mampu menembus pertahanan lawan-lawan elite.

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Feyenoord bersiap menjamu Inter di tengah kiprah penuh gol di Eropa

Feyenoord menjamu Inter di De Kuip pada Selasa malam dengan target kembali menumbangkan tim besar di Liga Champions. Tim asuhan Gio van Bronckhorst mencatat hasil yang menghibur sekaligus sulit ditebak di Eropa, termasuk kemenangan kandang 3-2 atas Como setelah kalah telak dari Barcelona.

Tim asal Belanda itu menghadapi laga ini tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Namun, Van Bronckhorst tetap yakin keuntungan bermain di kandang akan membangkitkan semangat para pemainnya.

Van Bronckhorst menganalisis kekuatan dan kelemahan Inter

Berbicara menjelang pertandingan, Van Bronckhorst mengakui kualitas Inter sekaligus melihat peluang yang bisa dimanfaatkan secara taktis. “Mungkin mereka sedikit terpukul, tetapi tetap memiliki banyak kualitas dan pengalaman. Mereka tahu persis cara bermain dalam setiap fase,” jelas Van Bronckhorst.

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“Mereka tidak takut bertahan dengan blok rendah lalu melancarkan serangan balik. Mereka punya banyak pemain yang andal mengolah bola, dua penyerang bagus... Mereka tim yang sangat lengkap.”

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“Setiap tim punya kelemahan. Ada tim yang kelemahannya tidak banyak, tetapi ada peluang bagi kami besok,” tambah pelatih Feyenoord itu.

Read menyoroti perubahan sejak pertemuan sebelumnya dengan Inter

Bek Feyenoord Givairo Read mengatakan pertandingan Selasa nanti akan sangat berbeda dari pertemuan mereka di babak 16 besar pada 2025. “Itu pengalaman yang luar biasa... Tetapi kami kesulitan,” kenang Read. “Itu pertandingan yang sama sekali berbeda. Saat itu, tim kami juga sama sekali berbeda. Hanya Hadj Moussa dan saya yang ada saat itu.”

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Van Bronckhorst menegaskan keyakinan timnya: “Terutama di kandang, kami selalu mengejar kemenangan dalam setiap pertandingan.”

“Energi dan kepercayaan diri itu masih terasa. Saya melihatnya saat latihan dan semoga juga terlihat besok,” ujarnya.

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Laga penting di Eropa menanti di De Kuip

Feyenoord ingin memanfaatkan dukungan penonton tuan rumah untuk meraih tiga poin berharga di fase grup Liga Champions.

Van Bronckhorst berharap timnya tetap sabar saat menyerang lawan yang bertahan dengan blok rendah.

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Pertandingan di De Kuip dijadwalkan dimulai pada Selasa malam.