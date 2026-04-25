Jay Gorter kemungkinan akan kembali ke Eredivisie setahun setelah hengkang dari Ajax

Jay Gorter kemungkinan akan segera hengkang dari Paphos FC asal Siprus. Sumber terpercaya melaporkan kepada Voetbal International pada Sabtu bahwa FK Qarabag tertarik pada kiper asal Belanda tersebut, yang sendiri masih mempertimbangkan semua opsi.

Gorter memiliki posisi sebagai kiper utama di Paphos FC. Namun, klub Siprus tersebut sedang menghadapi masalah keuangan, sehingga kepergian mantan pemain Ajax ini tampaknya masuk akal. Pemain asal Amsterdam ini terikat kontrak hingga pertengahan 2028, sehingga klub dapat meminta biaya transfer.

Kiper yang pernah bermain di akademi Ajax dan menjadi bagian dari tim utama antara 2021 dan 2025 ini, memiliki keraguan tentang pindah ke Azerbaijan. Gorter tampaknya lebih tertarik untuk kembali ke Go Ahead Eagles, tempat ia bermain antara 2018 dan 2019.

Go Ahead memperhitungkan kemungkinan kepergian Jari De Busser pada musim panas ini, sehingga Gorter menjadi kandidat serius untuk bergabung ke De Adelaarshorst. Kiper berusia 25 tahun ini tertarik dengan transfer ke Deventer.

Paphos bersedia membeli sebagian dari kontraknya yang masih berlaku, sehingga hal ini menarik bagi Gorter untuk kembali ke Belanda. Namun, perlu dicatat bahwa Go Ahead telah mempertimbangkan beberapa kiper lainnya.

Selain itu, masih harus ditunggu apakah De Busser benar-benar akan hengkang dari Go Ahead setelah musim ini. Belum ada tawaran konkret yang masuk untuk kiper yang sudah cukup lama menjadi salah satu pemain terbaik di skuad asuhan pelatih Melvin Boel.